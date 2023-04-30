Туркменский сжиженный газ доставлен в Пакистан через Афганистан

Пакистан получил первую партию сжиженного газа (СПГ) из Туркменистана, которая была доставлена в страну транзитом через южную афганскую провинцию Кандагар. По словам пакистанских официальных лиц, груз прибыл на пограничный пункт Чаман в пятницу, сообщает новостная сеть BNN Breaking.

Груз был перевезен через Афганистан в рамках пилотного проекта, целью которого является создание нового торгового маршрута, соединяющего Центральную Азию с пакистанским портом Гвадар на Аравийском море.

Транспортировка туркменского сжиженного газа также является частью новой инициативы по улучшению региональных связей и торговли между Центральной и Южной Азией, и ожидается, что это событие внесет вклад в повышение энергетической безопасности Пакистана за счет диверсификации источников импорта СПГ.

Более того, экспорт сжиженного газа из Туркменистана в Пакистан через Кандагар принесет безусловные экономические выгоды провинции Кандагар, поскольку этот транзит генерирует доход для местных трейдеров и перевозчиков.

Кандагар стратегически расположен на границе с Пакистаном и именно здесь сосредоточен узел из нескольких ключевых транспортных маршрутов, в том числе автотрассы Кандагар-Герат и Кандагар-Кветта.

Ранее сообщалось, что правительство Пакистана разработало комплексные планы по сухопутному импорту СПГ из Туркменистана через Афганистан.

https://www.newscentralasia.net/2022/12/08/turkmenskiy-szhizhennyy-gaz-mozhet-eksportirovatsya-v-pakistan-cherez-afganistan/

Пакистан сталкивается с острой нехваткой газа, при этом местные запасы быстро истощаются. Более того, мировой спрос на СПГ приводит к значительному росту рыночных цен, неприемлемых для страны, особенно в зимний период. ///nCa, 30 апреля 2023 г. (источник фото – Pahjwok)