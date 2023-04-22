Центральная Азия должна оставаться сосредоточенной на управлении качеством воздуха

Специальный выпуск nCa, посвященный Всемирному дню Земли

Без воздуха и воды, абсолютно необходимых для поддержания жизни, наша планета ничем не будет отличаться от других миллиардов планет, вращающихся среди миллионов звезд.

К сожалению, в большинстве мы воспринимаем воздух как нечто само собой разумеющееся.

Давайте сразу перейдем к сути вопроса —– Согласно оценкам ВОЗ, приведенным в отчете ПРООН, на долю загрязнения атмосферы приходится:

29% всех смертей и заболеваемости от рака легких

17% всех смертей и болезней от острой инфекции нижних дыхательных путей

24% всех смертей от инсульта

25% всех смертей и болезней от ишемической болезни сердца

43% всех смертей и болезней от хронической обструктивной болезни легких

Также обратите внимание на этот инфографик от ВОЗ:

И вот рейтинг городов, основанный на среднегодовой концентрации твердых частиц PM2.5 (мкг/м3) в 2020 году, по сравнению с рекомендуемым ВОЗ значением PM2.5 (10 мкг/м3, среднегодовое значение)

Отчет ПРООН – Борьба с загрязнением воздуха в Европе и Центральной Азии – 23 июня 2021 г.

https://www.undp.org/eurasia/publications/tackling-air-pollution-europe-and-central-asia

Чтобы понять эту инфографику, объясним что такое PM 2.5 :

Мелкодисперсные частицы (PM2,5) также называются “твердыми частицами”. Термин PM2.5 относится к мельчайшим частицам твердого вещества или жидкости диаметром 2,5 микрона или менее, взвешенным в воздухе.

PM2.5 могут проникать в дыхательную систему и оказывать ряд неблагоприятных воздействий на здоровье органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Основными источниками PM2,5 являются такие виды деятельности, как использование ископаемого топлива в транспортных средствах, на электростанциях, в сельском хозяйстве, сжигание в домашних условиях и в промышленных процессах, а также пыль, переносимая ветром при строительстве и при сельскохозяйственной деятельсноти.

PM2.5 также может образовываться в качестве вторичного загрязнителя в результате реакций между другими химическими веществами в атмосфере. Воздействие PM2,5 обуславливает целый ряд респираторных заболеваний и других форм воздействия на здоровье

Вот визуальное изображение человеческого организма, демонстрирующее, то как воздействует загрязненный воздух на здоровье:

Некоторые из загрязнителей воздуха:

И их источники:

Вклад источников в выбросы PM2.5:

Прогнозируемое воздействие загрязнения воздуха на ВВП в 2060 году:

Взаимосвязь между качеством воздуха и изменением климата:

За исключением случаев, упомянутых выше, большая часть приведенных здесь графиков взята из отчета АБР «Качество воздуха в Азии: почему это важно и что мы можем сделать?»

https://www.adb.org/publications/air-quality-asia

Шесть приоритетных сфер, требующих решений в связи с загрязнением воздуха

* * *

Рейтинг качества воздуха и загрязнения ВОЗ можно посмотреть здесь:

https://www-iqair-com.translate.goog/world-air-

* * *

AQCA (Air Quality Central Asia) – это платформа, которая нуждается в активном участии стран региона и связанных с ними региональных и международных организаций.

https://aqcaplatform.asia/conference/en

Первая конференция платформы AQCA состоялась в Бишкеке с 10 по 11 марта 2022 года в рамках темы улучшения качества воздуха в странах Центральной Азии. Конференция была организована с целью обсуждения, изучения и обмена опытом в области загрязнения воздуха, мониторинга качества воздуха и управления им.

* * *

В своем блоге Лилии Бурунчук из Всемирного банка рекомендует пять мер для Центральной Азии.

https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/five-steps-for-cleaner-air-in-central-asia

Улучшить мониторинг качества воздуха Разрешить капитальный ремонт в промышленности Поэтапный перейти на более чистые виды топлива и технологии Простимулировать перемены Объявить жесткие, но достижимые сроки

* * *

В Ашхабаде самый чистый воздух в Центральной Азии, но это не повод для самоуспокоения. Управление качеством воздуха – это бесконечная задача. В тот момент, останавливаются усилия, все начинает катиться под откос.

Аналогичным образом, в Бишкеке самый загрязненный воздух, но вместо того, чтобы впадать в уныние, настало время активно применять методы и технологии управления качеством воздуха.

Важно то, что весь регион должен действовать сообща. /// nCa, 22 апреля 2023 г.