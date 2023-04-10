Ускоренные темпы ирано-саудовского сближения запускают широкомасштабные инициативы по всему региону – устойчивый мир на Ближнем Востоке достижим

Анализ nCa

Иран и Саудовская Аравия динамично выполняют свои обязательства. Так много всего происходит внезапно.

Как сообщалось ранее, Иран и Саудовская Аравия договорились 10 марта 2023 года восстановить дипломатические отношения. Переговоры между секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советником Саудовской Аравии по национальной безопасности Мусаадом бен Мухаммедом Аль-Айбаном состоялись в Пекине при активном содействии руководства Китая.

Ван И, самый высокопоставленный дипломат Китая, присутствовал при подписании соглашения, которое предусматривало восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и повторное открытие посольств в столицах друг друга в течение двух месяцев.

Было решено, что министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретятся в преддверии возобновления работы посольств.

Отношения между двумя странами были разорваны в 2016 году, когда Саудовская Аравия казнила видного мусульманского ученого-шиита.

Иран и Саудовская Аравия не теряли времени даром. — Менее чем через месяц после подписания соглашения в Пекине министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его саудовский коллега принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд встретились в Пекине и провели переговоры. 6 апреля 2023 года они выразили готовность устранить все препятствия на пути расширения двусторонних связей.

По сообщениям СМИ, они также договорились развивать сотрудничество в любой области, которая может обеспечить безопасность и стабильность региона, а также интересы его народов.

Они также подчеркнули важность диалога о путях укрепления двусторонних отношений и активизации соглашения о сотрудничестве в области безопасности, а также общего соглашения о сотрудничестве в области экономики, торговли, инвестиций, технологий, науки, культуры, спорта и молодежи.

В своем совместном заявлении Иран и Саудовская Аравия также договорились вновь открыть свои посольства в Тегеране и Эр-Рияде вместе с генеральными консульствами в Мешхеде и Джидде в течение уже указанного срока.

Они также договорились поддерживать координацию между техническими группами двух стран с целью изучения возможности возобновления авиасообщений и визитов официальных делегаций и представителей частного сектора, а также облегчения процесса получения виз для своих граждан, в том числе для совершения паломничества Умра.

Оба министра пригласили друг друга с визитом в свои страны.

Это стало результатом нескольких раундов переговоров между двумя министрами и в более широком формате с их делегациями. Китай в качестве принимающей стороны участвовал в некоторых из этих встреч.

Сразу после переговоров между министрами иностранных дел в Пекине делегация Саудовской Аравии прибыла в Тегеран 8 апреля 2023 года, чтобы обсудить процедуру возобновления работы посольства в Тегеране и консульства в Мешхеде.

Чуть ранее, 3 апреля 2023 года, Кейван Кашефи, член председательствующего совета Иранской торговой палаты, промышленности, шахт и сельского хозяйства (ICCIMA), заявил во время встречи, что ICCIMA следит за запуском совместной торговой палаты с Саудовской Аравией.

Иран планирует начать обмен деловыми делегациями с Саудовской Аравией сразу после возобновления работы посольств в двух странах и восстановления в должности их послов, добавил он.

Китайские СМИ сообщили 3 апреля 2023 года, что президент Ирана Ибрагим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда посетить столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

19 марта 2023 года Мохаммад Джамшиди, заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам, написал в Твиттере, что король Саудовской Аравии направил президенту Ирана письмо с приглашением посетить Эр-Рияд.

Комментируя связи Ирана с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами региона, Мохбер отметил, что улучшение отношений со странами региона было одной из основных стратегий, проводимых администрацией Раиси с момента вступления президента в должность.

12 марта 2023 года мы написали в нашем аналитическом отчете: «Поскольку дипломатические отношения между Саудовской Аравией вернулись в нормальное русло, есть большая надежда на то, что конфликт в Йемене может закончиться в ближайшем будущем. Народ Йемена страдает в течение последних восьми лет. Даже если мир будет установлен сразу же, потребуются десятилетия и огромные средства, чтобы вернуть страну на доконфликтный уровень».

Саудовская Аравия и Иран договорились возобновить дипломатические отношения в рамках сделки при посредничестве Китая. Это великий прорыв с множеством возможностей.

https://www.newscentralasia.net/2023/03/12/saudovskaya-araviya-i-iran-dogovorilis-vozobnovit-diplomaticheskiye-otnosheniya-v-ramkakh-sdelki-pri-posrednichestve-kitaya-eto-velikiy-proryv-s-mnozhestvom-vozmozhnostey/

Мы также писали: «Сейчас также проглядывают перспективы мирного урегулирования в Сирии. Это особенно актуально из-за смертей и разрушений, вызванных недавними землетрясениями в Сирии (и Турции). Другим потенциальным бенефициаром сделки является Ирак, где стороны, поддерживаемые Ираном и Саудовской Аравией, часто враждуют».

На самом деле эти процессы начали происходить раньше, чем ожидалось.

Региональные и мировые СМИ сообщают, что Саудовская Аравия возглавляет усилия по официальному возвращению президента Сирии Башара Асада в арабский внутренний круг уже в следующем месяце.

Королевство предпринимает шаги, которые позволили бы группе региональных государств в лице Лиги арабских государств прекратить приостановку членства Сирии к саммиту в Эр-Рияде в середине мая. Все будет зависеть от того, удастся ли достичь внутреннего консенсуса в рамках Лиги арабских государств за это короткое время.

Сообщается, что ОАЭ, важный член Лиги арабских государств, выступают за возвращение Сирии в Лигу.

Тем временем делегация Саудовской Аравии начала свой визит в Йемен 9 апреля 2023 года. Впервые за восемь лет делегация Саудовской Аравии посещает Йемен.

Переговоры ведутся с движением “Ансарулла” (движение хуситов) и правительством национального спасения Йемена. В переговорах также принимает участие делегация Омана.

Есть надежда, что переговоры приведут к окончанию войны в Йемене и прекращению внешнего вмешательства в Йемен.

В условиях мира (и, что оптимистично, гармонии) во всем регионе Персидского залива так много можно и должно быть сделано ради общей судьбы людей.

Единственный риск заключается в том, что некоторые внешние игроки или их приближенные лица могут попытаться сорвать текущие процессы. /// nCa, 10 апреля 2023 г. (источник фото – MehrNews)