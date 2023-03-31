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Казахстан предпринимает важный шаг в продвижении электронной коммерции – поставки станут быстрее и дешевле

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Электронная коммерция уже довольно популярна в Казахстане, но узким местом является то, что поставки с международных платформ, таких как Amazon, Alibaba, Aliexpress, Lazada и т.д., осуществляются медленно и дорого.

Казпочта, почтовое ведомство Казахстана, предпринимает шаги по заключению соглашений с Omniva и Cainiao, основными игроками в сфере курьерских услуг доставки посылок, чтобы сделать доставку более быстрой и дешевой.

Генеральный директор Казпочты Асель Жанасова поделилась на своей странице в Facebook:

“Сегодня во время саммита лидеров в области логистики я встретилась и обсудила будущее сотрудничество с Мартом Мяги, председателем правления Omniva, и Деннисом Ли, генеральным менеджером Cainiao Europe Parcel Network. В рамках партнерства с эстонской почтой Omniva мы договорились улучшить услуги доставки для жителей Казахстана. Это касается посылок с Amazon, а также позволяет сократить сроки доставки и стоимость доставки до 7-9 долларов. Все это станет возможным уже в этом году. И с Cainiao мы договорились улучшить услуги доставки в Казахстане с таких торговых площадок, как Alibaba, Aliexpress, Lazada и других”. /// nCa, 30 марта 2023 г.

 

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