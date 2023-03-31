Делегация Туркменистана приняла участие в мероприятиях высокого уровня, посвящённых Международному дню за мир без отходов

30 марта 2023 года в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке состоялось Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи по переходу к нулевому уровню отходов как преобразующему решению в достижении целей в области устойчивого развитии.

В ходе совещания, проведённого под председательством Туркменистана, в качестве вице-президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, приняли участие Генеральный секретарь ООН г-н Антониу Гутерриш, Первая леди Турецкой Республики г-жа Эмине Эрдоган, Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) г-жа Маймунах Мохд Шариф, высокопоставленные делегации стран-членов, а также руководители соответствующих специализированных учреждений системы ООН.

Генеральный секретарь ООН в своём выступлении призвал использовать, провозглашённый по инициативе Турецкой Республики и празднуемый впервые Международный день за мир без отходов, в качестве отправной точки для более активного продвижения эффективных моделей потребления и производства, минимизации уровня отходов и рационального управления ресурсами. Было подчёркнуто, что в настоящее время в мире лишь 25 процентов всех электронных отходов подвергаются безопасной утилизации и только 55 процентов твердых бытовых отходов утилизируется под должным контролем. При этом сообщалось, что к 2050 году количество отходов в мире может увеличиться с 2,24 миллиарда тонн до 3,88 миллиарда тонн в год.

В этой связи было объявлено об учреждении под эгидой ООН Международной консультативной группы по вопросам перехода к нулевому уровню отходов, которая будет на постоянной основе вести аналитическую работу и осуществлять выработку рекомендаций в этой сфере для национальных правительств, международных организаций и других заинтересованных сторон.

Исполнительный директор ООН-Хабитат в свою очередь обратила внимание на проблемы по утилизации отходов и переходу к замкнутым системам потребления, с которыми сталкиваются растущие города по всему миру. Было подчёркнуто, что для объединения усилий в этом направлении в настоящее время созданы такие платформы, как Сеть «умных» городов с низким уровнем отходов и принята Глобальная стратегия устойчивого потребления и производства.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана в своём выступлении в ходе совещания, выразив признательность Турецкой Республике за инициативу в организации мероприятия и запуска глобальной кампании по достижению целей нулевых отходов, отметила значимость консолидации усилий мирового сообщества по развитию моделей циркулярной экономики, минимизирующих воздействие на окружающую среду и способствующих таким образом реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Были представлены меры, предпринимаемые Туркменистаном на национальном уровне, по налаживанию систем обращения с отходами в населенных пунктах, внедрению современных технологий утилизации бытовых и промышленных отходов в целях улучшения жилищных условий населения Туркменистана и сокращения разрыва между регионами за счёт опережающего развития сельских территорий.

В качестве яркого примера, осуществляемых в стране преобразований в этой сфере, был приведён новый город Аркадаг, модель которого основана на примирении циркулярных технологий, передовых методах современной экологически чистой архитектуры и строительных материалов, а также на принципе сведения к нулю городских отходов.

В этом контексте было подчёркнуто, что Туркменистан считает продвижение концепции городов с нулевым уровнем отходов, при тесном взаимодействии с Программой ООН по населенным пунктам, ключевым элементом для достижения практического результата в этой сфере и мощным инструментом для достижения целей устойчивой урбанизации.

30 марта во второй половине дня делегация Туркменистана также приняла участие в параллельном мероприятии, посвященном Международному дню за мир без отходов и организованном совместно с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), ООН-Хабитат при поддержке Правительства Турецкой Республики.

В рамках данного мероприятия состоялась презентация нового города Аркадаг. В частности, акцент был сделан на демонстрации используемых в городе современных безотходных технологий, «умных» транспортно-коммуникационных систем и инновационных экологических решений.///nCa, 30 марта 2023 [в сотрудничестве с Постоянным Представительством Туркменистана в ООН, Нью-Йорк]