Представители научных кругов Туркменистана исследовали материалы о творчестве Махтумкули в Испании



Представители научного и образовательного секторов Туркменистана в марте текущего года побывали с рабочим визитом в Испании, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Эти мероприятия были организованы Министерством науки и инноваций Королевства Испания, Университетом Гранады, а также Академией наук, Министерством образования, Министерством иност­ранных дел Туркменистана. В них приняли участие испанские востоковеды, деятели литературы и культуры, представители научной и образовательной отрасли страны, археологи.

В ходе визита состоялась встреча с представителями испанской научной и образовательной сферы в Центре изучения рукописей арабского языка г. Гранада.

Это образовательное учреждение является одним из главных центров Испании, где хранятся рукописные памятники, редкие книги и архивные материалы, относящиеся к истории, литературе, культуре Востока и Запада, в том числе туркменского народа. В ходе этой встречи обсуждались вопросы, связанные с сохранением и изучением рукописей, а также реализацией совместных туркмено-испанских культурных проектов.

В Гранаде состоялся творческий вечер, посвящённый 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с публикацией стихов поэта в переводе на немецкий и французский языки.

Также была организована международная научная конференция, посвящённая творчеству Махтумкули Фраги, которая транслировалась испанским телеканалом «7 Canal Sur».

Советник Министерства науки и инноваций Королевства Испания, профессор Консерватории Гранады Адольфо Барриос и профессор Антонио Оливер выразили в своих стихах мудрость туркменского народа о духовных ценностях, близкую каждому жителю мира.

Кроме того, на прошлой неделе был организован литературный вечер профессора и переводчицы Университета Гранады 93-летней Хельги Доросеа Корс Кегель, которая перевела на испанский язык стихи Махтумкули.

В 2014 году она приняла участие в международных научных конференциях в Туркменистане в честь 290-летия Махтумкули Фраги. Тогда ей и её покойному сыну Алехандро Муньос Корсу была вручена медаль Туркменистана «Magtymguly Pyragy».

В ходе визита туркменская делегация посетила Центры изучения рукописей арабского и турецкого языков в Мадриде.

Испанская сторона передала туркменским учёным электронную копию рукописи «Шасенем и Гарип», подлинник которой хранится в сокровищнице Королевской академии истории.///nCa, 22 марта 2023 г.