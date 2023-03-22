Посол Туркменистана провел встречу в штаб-квартире ТЮРКСОЙ

Посол Туркменистана в Анкаре Мекан Ишангулыев и Мердан Нурмурадов, недавно назначенный представитель Туркменистана в ТЮРКСОЙ, встретились 20 марта 2023 года, в понедельник, с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым и сотрудниками организации в штаб-квартире данной структуры.



В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между ТЮРКСОЙ и Туркменистаном и предстоящие мероприятия. Генеральный секретарь Раев и посол Ишангулыев далее обменялись мнениями о мероприятиях, запланированных к проведению в рамках года Махтумкули, который будет отмечаться в 2024 году, а также о мероприятиях, связанных с объявлением Аннау Культурной столицей Тюркского мира в соответствии с решением Постоянного совета ТЮРКСОЙ.



Стороны также обсудили мероприятия, запланированные к проведению в Туркменистане по случаю 30-летия ТЮРКСОЙ в 2023 году, и обменялись мнениями об участии деятелей искусства и интеллигенции из Туркменистана в этих торжествах, которые пройдут по всему миру.



После двусторонней встречи, состоявшейся в офисе Генерального секретаря Раева, посол Туркменистана и его делегация встретились с сотрудниками ТЮРКСОЙ в конференц-зале организации, где посол Ишангулиев представил Мердана Нурмурадова, нового представителя Туркменистана в ТЮРКСОЙ, и других членов своей делегации.

Затем участники встречи угостились праздничным пловом в честь Новруза.

В конце встречи генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и посол Ишангулыев разбили крашеные яйца в ознаменование празднования Навруза, символизирующего начало нового года в тюркском мире.

Встреча завершилась взаимным вручением сувениров в память о встрече. ///nCa, 22 марта 2023 года [источник фото – ТЮРКСОЙ]