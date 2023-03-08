Сверкающие воды, безмятежное небо, очаровательные пляжи Авазы поздравляют всех с Женским днем

Эльвира Кадырова, Равилия Кадырова, Рамиля Дельмухаметова

Аваза – это больше, чем просто туристическая зона на каспийских пляжах Туркменистана. Это дорогой и замечательный друг.

Сверкающие воды Каспия, безмятежное небо и очаровательные пляжи всегда рядом, как верный друг.

Аваза никогда нас не разочаровывает. Когда нам просто нужна компания без необходимости поддерживать беседу, Аваза всегда рядом. Когда мы хотим довериться, Аваза внимательно прислушивается. Когда мы счастливы, Аваза рассказывает нам, как выразить наше счастье восхитительными способами. Это приводит нас в восторг, это очаровывает нас; бесконечно.

Здесь всегда присутствует определенный оттенок экзотики – манящая, неподражаемая таинственность, присущая только Авазе.

Аваза чувствует и отражает наши настроения. В этот Международный женский день мы публикуем несколько фотографий Авазы, сделанные недавно. Мы надеемся, что они найдут у вас отклик и отразят ваше настроение. ///nCa, 8 марта 2023 г.