После разрушительных землетрясений в Турции полным ходом начинается реконструкция



Турция, будучи решительной страной с жизнестойким народом, приступила к восстановлению своих городов и деревень, разрушенных недавними землетрясениями. Поскольку последствия подземных толчков все еще держат население на грани, стремление встать на собственные ноги – это то, что объединяет людей перед лицом масштабных проблем.

Правительство Турции приступило к работам по реконструкции. По сообщениям СМИ, на первом этапе будет построено 200 000 квартир и 70 000 деревенских домов стоимостью не менее 15 миллиардов долларов.

ПРООН заявила, что, по ее оценкам, в результате разрушений 1,5 миллиона человек остались без крова, при этом требуется 500 000 новых домов, сообщает Reuters.

Оценки на все восстановительные работы варьируются. Эмиратское издание The National сообщает, что затраты на реконструкцию и восстановление могут превысить 68 миллиардов долларов.

Всемирный банк в понедельник заявил, что два крупных землетрясения, обрушившихся на Турцию, нанесли прямой физический ущерб в размере около 34,2 миллиарда долларов США. Банк подсчитал, что землетрясения также приведут к снижению прогноза роста ВВП Турции с 4% до 3,5% в 2023 году, сообщает The Business World.

Анна Бьерде, вице-президент Группы Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, сказала: «Согласно нашему опыту на данный момент, затраты на реконструкцию в два-три раза превышают предполагаемый прямой физический ущерб». /// nCa, 2 марта 2023 г.