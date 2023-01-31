Ушел из жизни Владимир Комаров

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Он был Золотым стандартом в журналистике. Материалы с подписью Владимира Комарова никогда не нуждались в проверке фактов.

Его труды был весьма плодотворными и он был невероятно разносторонним человеком. Сразу же после написания интересного отчета о посещении центра по разведению туркменских алабаев он мог сесть и подготовить статью о разведке месторождений полезных ископаемых в Койтендаге, вплоть до мельчайших деталей.

Он был краток и писал по существу. В его статьях никогда не было никаких отступов. Было невозможно удалить даже один абзац из написанного им текста, не ухудшив качества контента.

Владимир Комаров всегда находился на передовой знаний. Вот почему его материалы носили исчерпывающий характер, не оставляя в сознании читателя желания исследовать тему дальше – если только сам Комаров не решил позже написать продолжение повествования.

Он пришел в журналистику случайно, но решил остаться. Его огромный талант мог бы поднять его на вершину любой профессии, но он увлекся журналистикой и обогатил ее.

В последние несколько лет его статьи в основном публиковались порталом «Туркменистан: Золотой Век», аффилированным изданием TDH, и распространялись большим количеством газет.

В знак признания заслуг в 2015 году Комарову было присвоено звание “Заслуженный журналист Туркменистана”. Он был лауреатом Президентской премии «Türkmeniň Altyn asyry», а также победителем многочисленных фотоконкурсов.

После почти шести десятилетий активной журналистской деятельности он недавно покинул этот мир в возрасте 78 лет. Мы опечалены его кончиной. /// nCa, 30 января 2023 г. [источник фото – TDH]