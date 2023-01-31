Экономика Узбекистана – январь-декабрь 2023г. 31/01/2023 By Admin Ниже опубликовано четыре инфографика о состоянии экономики Узбекистана за период с января по декабрь 2022 года. Они были взяты из буклета, подготовленного Государственным комитетом по статистике Узбекистана. /// nCa, 31 января 2023 г. Related Posts28/01/2023 Узбекистан и Кыргызстан вступают во всеобъемлющее стратегическое партнерство – в ходе визита президента Узбекистана в Кыргызстан подписано 25 документов26/01/2023 Инвестиции ЕБРР в Узбекистан в 2022 году достигли 900 миллионов долларов США26/01/2023 Китайско-узбекское совместное предприятие будет производить электромобили26/01/2023 Узбекистан построит 250 микроэлектростанций в рамках масштабных усилий по достижению энергетической безопасности25/01/2023 Узбекистан будет закупать нефть, добываемую Петронасом в Туркменистане25/01/2023 Минэнергетики Узбекистана раскрыло некоторые подробности газовой сделки с ГазпромомSovrn