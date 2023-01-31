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Экономика Узбекистана – январь-декабрь 2023г.

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Ниже опубликовано четыре инфографика о состоянии экономики Узбекистана за период с января по декабрь 2022 года. Они были взяты из буклета, подготовленного Государственным комитетом по статистике Узбекистана.

/// nCa, 31 января 2023 г.

 

 

 

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