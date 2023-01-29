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Делегация российских парламентариев посетит с визитом Туркменистан

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29–30 января 2023 г. состоится официальный визит в Туркменистан делегации Государственной Думы (нижняя палата парламента России) во главе с спикером Вячеславом Володиным.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, в рамках визита запланированы встречи делегации в Парламенте  Туркменистана. Депутаты России и Туркменистана обсудят новые форматы межпарламентского сотрудничества в целях развития двусторонних отношений.

2 ноября 2022 года в Москве состоялась встреча Вячеслава Володина с главой Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам активизации межпарламентского диалога. В частности, рассмотрена инициатива формирования парламентского измерения сотрудничества прикаспийских стран.

Также обсуждалось взаимодействие в сфере образования, в том числе учреждения в Ашхабаде Российско-Туркменского университета. ///nCa, 29 января 2023 г. 

 

 

 

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