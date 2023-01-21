В Ашхабаде состоялись туркмено-российские переговоры – подписано 10 документов

В пятницу, 20 января, Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

Ранее, он возложил цветы в мемориальном комплексе «Халк Хакыдасы» (Народная память)

Встреча с Аркадагом Бердымухамедовым

«Мы видим в Российской Федерации не только нашего стратегического партнёра, но и самых близких наших друзей, дружественную страну. Недавно мы отметили 30-летие наших дипломатических отношений», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов, приветствуя Мишустина.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с России, глава Халк Маслахаты упомянул межправительственную комиссию по экономическим вопросам.

«Сегодня геоэкономика и геополитика меняются, поэтому надо правильно найти между нами единицы измерения – а для этого у нас есть солидный опыт, – найти хорошие пути соприкосновения именно по данным вопросам. Поэтому хотел бы, чтобы наша межправительственная комиссия в этом направлении и работала над вопросами сотрудничества», – подчеркнул он.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин, поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за большое внимание к развитию российско-туркменских отношений.

«Хотел бы сказать, что в торгово-экономической сфере, которой мы занимаемся очень активно, готовим проекты, у нас есть целый ряд направлений, о которых Вы, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, сказали. Конечно, нельзя не сказать о наших проектах в области энергетики, промышленности, в «цифре», в транспортной сфере, в культурно-гуманитарной области», – сказал он.

Мишустин также обратил внимание на тот факт, что 60 субъектов Российской Федерации, имеют дружественные связи – торговые, промышленные, экономические, культурные – с Туркменистаном.

«И сюда приехали руководители трёх регионов. Это и президент Татарстана, который традиционно работает и дружит с туркменскими коллегами. Астраханская область принимает активное участие, Санкт-Петербург, здесь также их представители находятся», – сообщил он.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы гуманитарного взаимодействия. Аркадаг сообщил, что в этом году по инициативе Президента Туркменистана стороны намерены заложить фундамент туркмено-российского университета.

Весьма перспективно сотрудничество в области спорта, с учетом того, что Туркменистан располагает хорошей материально-технической базой по проведению соревнований по тем или иным видам спорта вплоть до уровня чемпионатов мира.

«Этот год уважаемым Президентом был объявлен Годом молодёжи, и под этой эгидой мы могли бы очень много сделать именно в вопросах спортивного развития», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

Встреча с Президентом Туркменистана

После встречи в формате «один на один» Президент Сердар Бердымухамедов и премьер министр Мишустин продолжили переговоры в расширенном составе.

С туркменской стороны на встрече присутствовали вице-премьеры Рашид Мередов (министр иностранных дел), Батыр Атдаев (торговля), Нурмухаммет Аманнепесов (здравоохранение, образование, наука, спорт), генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев.

«Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с Российской Федерацией. Между нашими странами имеется высокий уровень политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», – сказал туркменский лидер, открывая встречу.

Мишустин заявил, что в качестве ключевой задачи Россия рассматривает расширение взаимных торговых отношений, торгово-экономического сотрудничества с Туркменистаном.

Премьер-министр России напомнил, что на сегодняшний день товарооборот между двумя странами оценивается в 1 млрд.долл.США, однако потенциал двухсторонних отношений гораздо больше.

«Традиционно мы взаимодействуем в сфере энергетики, нефтегазовой промышленности, вместе занимаемся строительством, сельским хозяйством. Есть много наработок в сфере цифровых технологий. Конечно, нужно расширять сферу взаимной повестки, чем и будет заниматься Правительство на основании Декларации об углублении стратегического партнёрства, которую Вы, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, подписали с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 10 июня в Москве», – сказал Мишустин.

Подписанные документы

В ходе туркмено-российских переговоров были подписаны следующие документы:

Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Государственной миграционной службой Туркменистана о сотрудничестве в сфере миграции

Подписали: заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Александр Кравченко и председатель Государственной миграционной службы Туркменистана Назар Атагараев.

Меморандум между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Государственной таможенной службой Туркменистана о сотрудничестве в области подготовки кадров

Подписали: руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин и председатель Государственной таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулыев.

Протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями на 2023–2025 годы

Подписали: руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин и председатель Государственной таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулыев.

Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству (Российская Федерация) и Министерством финансов и экономики Туркменистана

Подписали: руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и Министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров.

Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Государственной службой по карантину растений Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений

Подписали: заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Швабаускене и Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Алланур Алтыев.

План мероприятий («дорожная карта») по вопросам российско-туркменистанского сотрудничества в сфере водопользования и экологии (головное ведомство – РАН)

Подписали: вице-президент РАН Степан Калмыков и Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Алланур Алтыев.

Меморандум о намерениях по реализации инвестиционного проекта по созданию логистического центра Туркменистана в портовой особой экономической зоне Астраханской области

Подписали: генеральный директор АО «ОЭЗ “Лотос”» Сергей Милушкин и врио генерального директора открытого акционерного общества «Транспортно-логистический центр Туркменистана» Мердан Бяшимов.

Соглашение о сотрудничестве между АО «Особая экономическая зона “Лотос”» (Астраханская область, Российская Федерация) и компетентным органом со стороны Туркменистана

Подписали: генеральный директор АО «ОЭЗ “Лотос”» Сергей Милушкин и врио генерального директора открытого акционерного общества «Транспортно-логистический центр Туркменистана» Мердан Бяшимов.

Меморандум о взаимопонимании в области молодёжной политики между Федеральным агентством по делам молодёжи (Российская Федерация) и Министерством образования Туркменистана

Подписали: заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Денис Аширов и Министр образования Туркменистана Гурбангуль Атаева.

Соглашение о сотрудничестве между Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули

Подписали: ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий и ректор Туркменского государственного университета имени Махтумкули Байрамгуль Ораздурдыева.///nCa, 20 января 2023 г. (источник фото – официальный вебсайт Правительства России)