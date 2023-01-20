Товарооборот между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысил 31 миллиард долларов США

Товарооборот между Казахстаном и Китаем в 2022 году достиг 31,2 миллиарда долларов США, сообщают несколько СМИ.

Служба новостей Казахстана “Казинформ” сообщает, что высокая динамика роста взаимной торговли на 23,6% в годовом исчислении была достигнута в основном за счет увеличения казахстанских поставок в Китай сельскохозяйственной продукции на 133,7%, сырьевых энергетических продуктов – на 58%, химической продукции – на 25,2%.

По данным Казинформа, Казахстан увеличил импорт из Китая пластмасс и резины на 45%, текстиля и текстильных изделий – на 23,4%, машин и оборудования – на 21,4%.

Китай уже много лет является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Казахстан, в свою очередь, является крупнейшим торговым партнером Китая в Центральной Азии.

Казахстан и Китай намерены довести объем взаимной торговли до 35 миллиардов долларов США к 2030 году. Вполне возможно, что цель может быть достигнута раньше намеченного срока. /// nCa, 20 января 2023 г.