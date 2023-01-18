Джесс Стоун и ее немецкая овчарка путешествуют по миру на мотоцикле. Проедут и через Центральную Азию

Джесс Стоун и ее немецкая овчарка по кличке Мокси путешествуют по миру последние десять месяцев. Они преодолевают на мотоцикле амбициозный маршрут – 90 стран за два с половиной года.

Родом из Канады, Джесс научилась ездить на мотоцикле у своего мужа Грега, который также сопровождает ее.

Они женаты восемь лет и уже совершили 8-месячное велосипедное путешествие с Севера на Юг Америки.

Что очаровывает всех, где бы они ни были, так это мотоциклетная переноска для собак, которую пара производят в Гватемале. Кроме того, их компания Ruffly выпускает уличное снаряжение для собак.

https://www.goruffly.com/

За ходом их путешествия также можно следить через этот веб-сайт.

Целью кругосветки Джесс также является сбор средств некоммерческой организации Girl Up. Планируется собрать 100000 долларов США – цель выполнена на 12%.

С историей о Джесс Стоун можно ознакомиться здесь: https://edition.cnn.com/travel/article/jess-stone-german-shepherd-dog-motorcycle/index.html

По данным CNN, Джесс в настоящее время находится в Лос-Анджелесе, готовясь к следующему этапу поездки, который будет включать переправу на пароме в Баха, Мексика, а затем поездку в Гватемалу, оттуда в Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику и Панаму. Из Панамы путешественники планируют вылететь в Колумбию, где доберутся до “оконечности” Аргентины, а затем перелетят в Южную Африку.

Как только они доберутся до Южной Африки, они отправятся вверх по восточному побережью Африки в Египет, а затем в Грецию, прежде чем обогнуть Европу и проехать через Турцию и Центральную Азию, сообщает CNN.

Турне завершится там, где и началось – в Гватемале. /// nCa, 18 января 2023 года [Фото – CNN]