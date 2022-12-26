Председательство в Договоре о ЦАЗСЯО переходит к Таджикистану

Председательство в ЦАЗСЯО (Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии) перешло к Таджикистану.

Консультативное совещание государств – членов договора состоялось по видеосвязи 22 декабря 2022 года. Кыргызстан, нынешний председатель, передал председательство Таджикистану.

В ходе встречи Кыргызстан представил информацию о результатах своей деятельности в качестве председателя в Центральноазиатской зоне, свободной от ядерного оружия, и выдвинул несколько предложений по укреплению и институциональному развитию соглашения.

Таджикистан примет на себя председательство в ЦАЗСЯО с 1 января 2023 года.

На веб-сайте ООН представлена вводная информация о ЦАЗСЯО:

Обзор

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО) является юридически обязательным соглашением для государств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) не производить, не приобретать, не испытывать и не обладать ядерным оружием. Договор был подписан 8 сентября 2006 года на бывшем Семипалатинском ядерном полигоне в Казахстане, отсюда и неофициальное название Договора – “Семипалатинский договор”.

Впоследствии договор был ратифицирован всеми пятью государствами Центральной Азии и вступил в силу 21 марта 2009 года.

Создание зоны стало результатом коллективных усилий всех пяти центральноазиатских государств в их общем стремлении обеспечить безопасность, стабильность и мир в регионе, решить экологические проблемы и создать необходимые условия для регионального развития и стабильности.

Государства – участники ЦАЗСЯО взяли на себя обязательство добровольно и безоговорочно запретить производство, приобретение и размещение на своих территориях ядерного оружия и его компонентов или других ядерных взрывных устройств.

Вся проверка в соответствии с договором осуществляется МАГАТЭ, поскольку государства – участники ЦАЗСЯО обязаны заключить с МАГАТЭ как соглашение о всеобъемлющих гарантиях, так и дополнительный протокол. Договор также требует от государств‑участников действовать в соответствии с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и “поддерживать эффективные стандарты физической защиты ядерных материалов, установок и оборудования”.

Семипалатинский договор имеет ряд особенностей. Эта зона является единственной из существующих зон, полностью расположенной в северном полушарии, в регионе, не имеющем выхода к морю, непосредственно граничащем с двумя государствами, обладающими ядерным оружием. ЦАЗСЯО – единственная зона, где в прошлом ядерное оружие не только испытывалось, но и активно развертывалось.

Идея создания зоны возникла в сентябре 1997 года на международной конференции “Центральная Азия – зона, свободная от ядерного оружия” в Ташкенте, Узбекистан. Церемония подписания Договора о зоне состоялась в 2006 году в городе Семипалатинск, Казахстан, где в 1991 году был закрыт один из крупнейших в мире ядерных испытательных полигонов. С тех пор Кыргызская Республика была официально назначена депозитарием Договора.

Полный текст Договора о ЦАЗСЯО в Центральной Азии доступен в базе данных Договоров ООН по разоружению: http://disarmament.un.org/treaties/t/canwfz

Членство

Государствами – участниками Договора являются: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Внутренние координационные механизмы

Договор о ЦАЗСЯО не создает какого-либо учреждения для реализации безъядерного статуса Центральной Азии, равно как и не существует каких-либо ранее существовавших институтов или механизмов регионального сотрудничества, которые могли бы служить секретариатом для ЗСЯО. Однако государства-участники согласились проводить ежегодные консультативные совещания своих представителей “для рассмотрения соблюдения Договора или других вопросов, связанных с его осуществлением”. Встречи обычно проводятся действующим председателем на основе ротации. /// nCa, 26 декабря 2022 г.