Узбекистан планирует почти утроить объем основных подземных газовых хранилищ

Узбекистан планирует увеличить мощность своего крупнейшего подземного хранилища газа Газли, расположенного в Бухарской области, сообщает Министерство энергетики Узбекистана.

Газовое хранилище Газли в настоящее время может вместить 3 миллиарда кубометров газа. В следующем году эта мощность будет увеличена до 4,5 млрд кубометров, а в течение 2-3 лет будет доведена до 8 млрд кубометров.

Узбекистан располагает двумя подземными хранилищами газа, одно из которых находится в Бухарской области, а другое – в Ходжаабадском районе Андижанской области.

Хранилища заполняются в летние месяцы, когда потребление газа сравнительно меньше, и используются для увеличения снабжения по трубопроводам зимой, когда потребление растет на фоне потребностей в отоплении. /// nCa, 25 декабря 2022 г.