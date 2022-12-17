Совместное заявление Первого саммита Туркменистан-Турция-Азербайджан: стороны на развитие стабильных и надежных поставок и транзита энергоресурсов

В совместном заявлении Первого саммита глав государств Туркменистана, Турции и Азербайджана, состоявшегося в туркменской Авазе 14 декабря 2022 года, подчеркивается важность развития сотрудничества в энергетическом, транспортном и торговом секторах.

В документе, состоящем из 25 пунктов, выражены обязательства, которые охватывают различные принципы межгосударственных отношений такие как равноправие, взаимоуважение и взаимовыгодное сотрудничество, сообщает Anadolu.

Ниже приводится неофициальный перевод с английского языка текста Заявления, первоначально опубликованного Anadolu:

1. Стороны подтвердили свое взаимное уважение и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ государств Сторон и подтвердили, что Туркменистан, Азербайджанская Республика и Турецкая Республика будут и впредь руководствоваться в своих взаимоотношениях принципами суверенного равенство государств, взаимного уважения, сотрудничества и невмешательства во внутренние дела друг друга и другими применимыми нормами международного права.

2. Стороны подтвердили важность взаимных усилий, предпринимаемых тремя государствами для обеспечения мира, безопасности и стабильности, установления климата доверия и взаимопонимания в глобальном и региональном масштабах.

3. Туркменистан и Турецкая Республика как члены Организации Объединенных Наций поздравили Азербайджанскую Республику с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны.

4. Стороны подтвердили, что они будут и далее укреплять сотрудничество между тремя государствами в рамках международных организаций и платформ, особенно Организации Объединенных Наций, Организации тюркских государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Конференции по взаимодействию и Меры укрепления доверия в Азии (СВМДА), “Сердце Азии – Стамбульский процесс”, а также в других международных и региональных организациях.

5. Стороны выразили признательность за вступление Туркменистана в Организацию тюркских государств в качестве государства-наблюдателя.

6. Стороны, как члены Организации Объединенных Наций, подчеркнули необходимость достижения реалистичного и устойчивого урегулирования кипрского вопроса на основе суверенного равенства и равного международного статуса двух народов на острове.

7. Стороны приветствуют итоги и решения Девятого саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Самарканде.

8. Стороны подчеркнули свою готовность поддерживать кандидатуры друг друга, когда это возможно, в выборные органы Организации Объединенных Наций и других международных и региональных организаций.

9. Принимая во внимание необходимость обеспечения регионального и международного мира и безопасности и противодействия существующим вызовам и угрозам; и выражая обеспокоенность ростом расизма, ксенофобии, ненависти к исламу и разжигания ненависти во всем мире;

Стороны отметили важность укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях, а также с трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также торговлей людьми и нелегальной миграцией; подчеркнули необходимость совместной работы по совместной борьбе с ними; и подчеркнули их желание продолжать поддерживать друг друга по вопросам, представляющим общий интерес.

10. Рассматривая вопросы торгово-экономических отношений, стороны подтвердили важность сотрудничества в этой области и приоритет укрепления и углубления экономического партнерства между странами, основанного на принципах равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

11. Стороны выразили общее мнение о необходимости создания благоприятных условий для дальнейшего развития трехстороннего экономического сотрудничества. В этой связи стороны приветствовали подписание в ходе саммита Межправительственного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и Меморандума о взаимопонимании по созданию Совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству.

12. Стороны также заявили о необходимости дальнейшего развития правовой базы трехстороннего экономического сотрудничества.

13. Подчеркивая, что увеличение взаимных инвестиций является одним из важнейших факторов развития экономического сотрудничества, Стороны проведут необходимую работу по укреплению правовой базы сотрудничества в области защиты и поощрения инвестиций путем подготовки Соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.

14. Стороны, выразив важность развития сотрудничества в области энергетики, подчеркнули особую важность сотрудничества в области поставок природного газа. С этой целью Стороны поддерживают совместные мероприятия и проекты, включая возможные инвестиции, развитие стабильных и надежных поставок и транзита энергоресурсов.

15. Стороны с удовлетворением отметили подписание Меморандума о взаимопонимании по дальнейшему развитию сотрудничества в области энергетики, который послужит прочной основой для сотрудничества в этой области.

16. Учитывая большой потенциал трех стран в области транспорта, логистики и транзита, Стороны придают особое значение развитию сотрудничества в области транспорта.

17. Стороны выразили свою поддержку мероприятиям и проектам, направленным на укрепление торгово-экономических отношений и развитие всей транспортной и коммуникационной инфраструктуры, которые служат благосостоянию в их регионах.

18. С целью расширения сотрудничества в области транспорта и использования транзитного потенциала трех стран стороны подчеркнули важность мультимодальных перевозок, осуществляемых по транспортному маршруту, который проходит через Туркменистан, Азербайджан и Турцию, усиливая международное значение этого коридора.

19. Стороны подчеркнули важность транзитного, торгового и транспортного маршрута из Ляпис-Лазули и Транскаспийского среднего коридора Восток-Запад в возрождении Великого Шелкового пути по его историческому маршруту, который проходит через Туркменистан, Азербайджан и Турцию.

20. Стороны приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании по дальнейшему развитию сотрудничества в области транспорта.

21. Стороны рассмотрели дальнейшее развитие сотрудничества в области культуры, которое основано на общей истории, языке, культуре и цивилизационной близости туркменского, азербайджанского и турецкого народов, и выразили удовлетворение подписанием Рамочной программы сотрудничества в области науки, образования и культуры для на 2023-2025 годы и укрепление сотрудничества между учебными заведениями трех стран.

22. Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

23. Стороны выразили удовлетворение развитием своего сотрудничества в целях укрепления уз дружбы, братства и родства между молодежью и спортсменами.

24. Президенты Азербайджанской Республики и Турецкой Республики выразили свою признательность Президенту Туркменистана за его гостеприимство и теплый прием.

25. Стороны подчеркнули важность регулярного проведения трехсторонних встреч и решили провести следующую встречу в Азербайджанской Республике.///nCa, 17 декабря 2022 г.