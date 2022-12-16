В Туркменистане открыта горячая линия по переписи населения

С 17 по 27 декабря 2022 года в Туркменистане пройдет перепись населения под девизом «Перепись населения 2022 – Сплочённость, Счастье, Светлое будущее!» пройдёт сплошная перепись населения и жилищного фонда.

В связи с этим с 16 по 28 декабря 2022 года в Государственном комитете Туркменистана по статистике и во всех его региональных подразделениях будет действовать «горячая телефонная линия». Ее главная задача – разъяснения для населения по вопросам о сплошной переписи населения и жилищного фонда.

Операторы линии проконсультируют по таким вопросам как кого, где и как будут переписывать, как узнать счётчика и какие у него должны быть документы, какие вопросы он задаст респондентам, как не пропустить это важное событие, если на время переписи вы уедете за пределы страны, где будет переписан ваш ребёнок, обучающийся в другом городе.

Режим работы телефона «горячей линии»: с 9.00 до 21.00 ежедневно, без выходных дней.

Основной целью переписи населения и жилищного фонда Туркменистана является получение точных данных о демографическом составе населения и социально-экономическом положении населения страны, что позволит заложить надёжный фундамент для будущих программ развития.

Также на сайте Туркменстата www.stat.gov.tm открыт раздел Перепись», где можно найти ответы на интересующие вопросы.

Телефоны «горячей линии»:

Государственный комитет Туркменистана по статистике:

(99312) 98-02-58, 98-02-59, 98-04-21, 39-27-26, 39-27-40, 39-28-98.

Управление статистики города Ашхабад:

(99312) 94-16-86, 94-28-06, 94-26-08, 94-17-73, 94-17-23.

Управление статистики Ахалского велаята:

(99312) 57-43-58, (800137) 3-33-46, 3-36-12, 3-31-08, 3-31-09.

Управление статистики Балканского велаята:

(800222) 6-03-92, 6-46-18, 6-01-97, 6-25-83, 6-39-64.

Управление статистики Дашогузского велаята:

(800322) 9-24-65, 9-13-91, 9-16-31, 9-24-53, 9-38-41.

Управление статистики Лебапского велаята:

(800422) 2-36-70, 2-32-97, 2-36-47, 2-32-29, 2-31-42.

Управление статистики Марыйского велаята:

(800522) 7-32-00, 6-08-15, 6-90-77, 6-91-58, 6-08-02.

В ходе переписи будут собраны следующие сведения:

Данные о месте проживания и жилом доме

Дата постройки жилого дома

Количество комнат

Тип собственности жилья

Обеспеченность жилья газом, водой, электричеством и Интернетом

Количество лиц, проживающих в доме,

Пол, возраст, семейное положение, уровень образования домочадцев и др. данные.

///nCa, 16 декабря 2022 г.