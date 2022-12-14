О Пакистане с любовью… – Часть Шестая

Бегенч Караев

Как известно, Пакистану было отведено один из ключевых ролей в ТВД Афганистана, но с окончанием прямой военной вовлеченности СССР в афганские дела и конец «холодной войны» существенно снизили роль, которую Пакистан играл в мировой политике. Как отмечает великолепный востоковед и эксперт В.Белокреницкий, на протяжении 1980-х годов, на последнем этапе позиционного противостояния между США и СССР, Пакистан находился в положении «прифронтового государства». Пакистан оказался также на линии разлома между Китаем и Советским Союзом, а также между последним и мусульманским миром. Как он далее отмечает, перспективы низложения установившегося режима Кабуле давали, казалось бы, Исламабаду реальный шанс. Однако распад антисоветской коалиции после 1991 г. заметно осложнил задачу пакистанского руководства, который теперь был вынужден действовать во многом наперекор Вашингтону – бывшему главному союзнику и покровителю. К тому же власти Пакистана столкнулись с брожением и расколом среди моджахедов, что грозило выходом на сцену радикальных сил. Неудивительно, что тогда в региональной политике Пакистана наметились две тенденции – радикальная и умеренная. Первая состояла во всемерной поддержке набиравших силу исламистов, причем не только афганцев, но и выходцев из других стран, прежде всего арабских. Вторая – в использовании ситуации для достижения минимальных стратегических целей, обеспечении безопасности и внутреннего единства. Реальная политика строилась с учетом двух этих тенденций и включала в себе противоречивые элементы.

Как пишет в одном из своих статьей госпожа Сехар Камран (Sehar Kamran) являвшаяся членом Сената Пакистана (2012-2018) и удостоенная одного из высших государственных наград «Tamgha-e-Imtiaz»: «Видимо, военное вторжение СССР в Афганистан послужил для генерала Зия, с одной стороны поводом и возможностью для продления своего абсолютного военного правления, а с другой стороны – усиления геополитической стратегии Исламабада в регионе. Поэтому Пакистан решил присоединиться к лагерю США и поддержать их стратегию «сдерживания» Советского Союза в Афганистане. С помощью финансовой и военной помощи США и Запада Пакистан способствовал афганскому сопротивлению и ослаблению позиций СССР в Афганистане». Вывод советских войск из Афганистана в 1989 г. и обострение ситуации в этой стране с последующим началом гражданской войны, не способствовали смягчению отношений Пакистана с Москвой. Тем не менее, в январе 1992 г. Пакистан объявил, что «прекратит» все поставки оружия «моджахедам».

Это в определенной степени стало проявлением того, что с окончанием «холодной войны», но в самый разгар гражданского противостояния в Афганистане, трезвые головы в руководящих кругах Пакистана надеялись укрепить позиции страны в Центральной Азии, но действуя не в обход Москве, а вместе с ней, или заручившись ее согласием.

Беназир Бхутто хотела продемонстрировать миру значимость Пакистана как возрождающийся перекресток старых шелковых путей торговли между Европой и Азией. В частности, она приводила исторические примеры описывающих Хайберский перевал, который служил коридором не только для армий завоевателей, но и был прекрасными воротами в обе стороны для торговых караванов. Она видела за Хайбером открывающийся обширный рынок центральноазиатских стран, близких по культуре, религии и истории. Но как подсказывала ей географическая карта, наилучший маршрут пролегал по афганские земле через города Кандагар и Герат.

Она назначила семидесятилетнего отставного генерала Насруллаха Бабара, который согласился стать министром внутренних дел, чтобы одновременно координировать работу спецслужб по налаживанию коридора сквозь практически непроходимые извилины афганских гор и долин, контролируемые полевыми командирами и их отрядами. Генерал Бабар первым делом взялся организовать торговый конвой из Кветты до Туркменистана, что показало бы решимость пакистанского руководства установить новые отношения с молодыми государствами Центральной Азии. Заметим, что чуть позже, прибытие торгового конвоя в октябре 1994 года на пакистано-афганскую границу вблизи Кандагара совпало с началом проповеднической деятельности муллы Омара и его шуры в этом районе.

Если взглянем на предыдущие события, происходившие тогда в южных отрогах Гиндикуша, то 14 августа 1991 года Пакистан праздновал 44-ю годовщину независимости и когда Президент Гулам Исхак Хан выступал с поздравительной речью, командир спецназа Первез Мушарраф, возведенный в начале года в ранг генерала, даже не помышлял, что через 10 лет он будет принимать поздравления как глава государства, при этом сохранив за собой посты главы исполнительной власти и вооруженных сил.

В этот момент, более 4,5 тыс. км. северо-западнее Исламабада, а точнее в столице тогдашнего СССР городе Москве на государственном уровне отмечали День строителя – нет не строителя коммунизма, и даже не символического каменщика с известным мастерком. В этот день чествовали обычных строителей – от рабочего до инженера, опустошая рюмки, а чаще всего бокалы, наполненные популярным напитком Союза – русской водкой. А верхушка других «строителей», т.е. «создателей» коммунистического рая на земле, пытались хоть как-то установить подпорки под разваливающиеся стены Союза – символа светлого будущего и общего дома для дружной семьи социалистических республик. Точнее говоря, в этот день был опубликован в центральной прессе страны Проект Соглашения о создании Союза суверенных государств (ССГ). Документ об ССГ фактически ставил крест на СССР. Вместо него должна была появиться федерация из 11 суверенных стран (без Грузии и Прибалтики) с флагом без серпа и молота.

Тем временем в странах Восточной Европы коммунистические режимы рушились один за другим. Под давлением этих событий в ряде республик СССР усилилось национальное движение за выход из состава Союза и образование национальных государств. Все попытки горбачёвского руководства справиться с этим движением терпели неудачи. В начале 1991 г. на Ближнем Востоке, в ответ на оккупацию Кувейта войсками иракского диктатора Саддама Хусейна, международная коалиция во главе с США открыла против него боевые действия, вошедшие в историю как война в Персидском заливе. Кувейт был освобождён, однако режим Саддама Хусейна в то время не был уничтожен.

Как пишет г-жа Сехар Камран, многие международные и военные аналитики согласны с тем, что война СССР в Афганистане была стратегической ошибкой, которая проложила путь к распаду Советского Союза. Без сомнения, распад Союза Советских Социалистических Республик в 1991 году стал переломным моментом в истории мировой политики. В структуре глобальной власти произошел огромный сдвиг парадигмы от биполярного к однополярному мировому порядку, при этом Соединенные Штаты Америки стали самым могущественным государством в мире. Тем не менее, вопреки принципу «Победитель получает всё» (winner-take-all), наследие «побежденной СССР» тогда досталось молодой России, которая заняла кресло в Совете Безопасности ООН в качестве правопреемника Советского Союза. Хотя, казалось бы, некоторые «ландскнехты холодной войны» были бы не прочь вычеркнуть из состава Совета Безопасности название побежденного, к тому же «умершего» основателя ООН. Как это делается в бизнесе, наследнику скончавшегося учредителя акционерного общества закрытого типа в лучшем случае выделяется компенсация, а не место в Управляющем Совете акционеров.

Сегодня интересно было бы узнать, что об этом думал тогда 39-летний сенатор США от штата Делавэр Джо́зеф Робине́тт Ба́йден-мла́дший (Joseph Robinette Biden, Jr.)? Относительно молодой, но уже с солидным – почти с 20-летним опытом пребывания в американском Сенате, Джо Байден выступал против войны в Персидском заливе в 1991 году, и это не помешало ему выступать за расширение НАТО в Восточной Европе и участие Северо-Атлантического блока в Югославских войнах 1990-х годов, а также поддержать вторжение США в Ирак. Такой вопрос не случаен, ибо порою выражается некое мнение со стороны отдельных представителей Запада применить принцип, «Горе побежденным!» (лат.: Vae victis!). Это было бессмертным восклицанием вождя галлов Бренна, обращенное им, по преданию, к побежденным римлянам в начале третьего века до н.э. Ставшая крылатой, благодаря историку Титу Ливию, фраза, упоминается сегодня в попытках возместить якобы упущенную возможность, появившуюся по окончанию «холодной войны», которая тоже была мирового масштаба.

Об авторе: Бегенч Сапарович Караев, защитил ученую степень доктора философских наук в апреле 1996 года в Москве, опубликовал несколько монографий и десятки статьей по теории и методике политического анализа, в том числе и применительно к условиям центральноазиатского общества традиционного типа. Начиная с 1997 года в течение последующих почти полтора десятка лет руководил информационно-аналитической структурой внешнеполитического ведомства Туркменистана. В период с апреля 2004 года по февраль 2005 года проводил исследования и читал лекции в Университете Индианы в Блумингтоне (Indiana University Bloomington) в рамках целевой программы им. Фулбрайта для приглашенных ученых (США). В настоящее время является старшим преподавателем ИМО МИД Туркменистана.

Об авторе: Бегенч Сапарович Караев, защитил ученую степень доктора философских наук в апреле 1996 года в Москве, опубликовал несколько монографий и десятки статьей по теории и методике политического анализа, в том числе и применительно к условиям центральноазиатского общества традиционного типа. Начиная с 1997 года в течение последующих почти полтора десятка лет руководил информационно-аналитической структурой внешнеполитического ведомства Туркменистана. В период с апреля 2004 года по февраль 2005 года проводил исследования и читал лекции в Университете Индианы в Блумингтоне (Indiana University Bloomington) в рамках целевой программы им. Фулбрайта для приглашенных ученых (США). В настоящее время является старшим преподавателем ИМО МИД Туркменистана.

Ссылки на предыдущие выпуски

Продолжение следует.

///nCa, 14 декабря 2022 г.