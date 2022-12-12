Международная неделя нейтралитета Туркменистана – реальные итоги

nCa Инсайт от Тарика Саиди и Эльвиры Кадыровой

Сегодня (12 декабря 2022 года) в Туркменистане завершается Международная неделя нейтралитета. Неделя был наполнена последовательными событиями, и все они связаны друг с другом самыми разными путями.

Итоги этих мероприятий нельзя оценить, рассматривая каждое событие в отдельности. Лучший способ понять и интерпретировать их – следовать целостному подходу, подходу, который лежит в основе всей политики и действий Туркменистана.

В ходе Международной недели нейтралитета состоялось пять ключевых событий:

Диалог женщин Центральной Азии

5-й Форум Группы экспертов по Центральной Азии

Встреча группы друзей нейтралитета

Международная конференция «Диалог – гарантия мира»

15-я годовщина учреждения РЦПДЦА в Туркменистане

Освещая эти события, мы опубликовали отдельный отчет о Диалоге женщин Центральной Азии, поскольку несмотря на связанность с событиями, посвященными нейтралитету Туркменистана, в нем также подчеркивается продолжающаяся работа по обеспечению гендерного равенства в регионе.

15-я годовщина открытия РЦПДЦА в Туркменистане – это отдельное, но также глубоко взаимосвязанное событие. Это также история о руководителях РЦПДЦА. Хотя мы публикуем отдельно пресс-релизы, опубликованный РЦПДЦА, мы предпочли бы объединить освещение этого события в настоящем аналитическом материале.

Что касается 5-го форума Группы экспертов по Центральной Азии, в нашем выпуске опубликован подробный материал в авторстве Бекдурды Амансарыева из Orient.tm.

Обобщенный материал, посвященный встрече группы друзей нейтралитета и флагманскому мероприятию – международной конференции “Диалог – гарантия мира”, мы публикуем в данной статье.

Форум экспертов Центральной Азии и международная конференция “Диалог – гарантия мира” связаны напрямую. Фоном здесь является встреча группы друзей нейтралитета.

Давайте рассмотрим эту связь.

На форуме экспертов по Центральной Азии было проведено три тематические сессии, охватывающие широкий круг вопросов:

Изменение климата

Водопользование

Продовольственная безопасность

Информационные и коммуникационные технологии в Центральной Азии, включая кибербезопасность

Зеленые технологии и возобновляемые источники энергии

Ситуация в Афганистане

Руководители и представители институтов стратегических исследований региона обсудили эти вопросы в открытой и свободной манере.

Конференция «Диалог – гарантия мира» состояла из трех тематических сессий:

Диалог как основа превентивной деятельности и предотвращения конфликтов

Укрепление продовольственной и экологической безопасности посредством диалога

Многостороннее сотрудничество в информационном пространстве и роль информационных сетей в налаживании межэтнического диалога

Экспертный форум и конференция были построены на идентичной повестке, создавая связь между аналитическими центрами и политиками. Основное внимание с обеих сторон уделялось одним и тем же вопросам. Базисов для этой связи выступает весь институт диалога.

Фоновым генератором идей стала встреча группы друзей нейтралитета. Понимая ее динамику, мы сможем оценить реальные результаты всей недели нейтралитета.

Друзья нейтралитета встретились на уровне заместителя министра иностранных дел Центральной Азии с большим количеством представителей стран, прибывших для участия в мероприятиях в Ашхабаде.

Не вдаваясь в подробности заявлений каждого спикера, мы хотели бы сказать, что институционализация феномена нейтралитета сейчас происходит более быстрыми темпами. Это главный итог недели нейтралитета.

Суть заявлений на встрече группы друзей нейтралитета и международной конференции по диалогу почти одинакова – диалог во всех его формах неизбежен в любой ситуации, требующей выбора и решений.

Это тема следующего года – Диалог как гарантия мира. —– Данный лейтмотив сопровождал также международную конференцию и стал незаявленным, но очевидным двигателем всех других мероприятий, связанных с неделей нейтралитета.

Институционализация феномена нейтралитета, набиравшая обороты на прошлой неделе, имеет свои отличительные особенности.

Как работает институционализированный нейтралитет? Примером тому служит РЦПДЦА, уделяющий пристальное внимание ко всему, что происходит в регионе, и стремится усадить всех за стол переговоров, то есть привести к диалогу до начала конфликта.

Заседание группы экспертов стало еще одним трендом, который продолжит формировать институт нейтралитета.

На международной конференции, посвященной важности диалога, заместитель премьер-министра Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов подчеркнул, что нейтралитет Туркменистана носит активный характер, тем самым заявив, что нейтралитет как институт не принадлежит исключительно Туркменистану, но обеспечивает достаточно широкий охват для всех.

На заседании группы друзей нейтралитета были заслушаны первые идеи о том, как нейтралитет может быть вынесен на мировую арену в качестве жизнеспособного варианта.

Побеседовали участники форума и о создании офиса группы друзей нейтралитета в Нью-Йорке или Женеве. Озвучена идея о создании некой формальной структуры, посвященной вопросам нейтралитета. Поговорили и о расширении сферы применения концепции нейтрального курса.

Несколько стран уже присоединились к группе друзей нейтралитета, и еще больше стран готовы стать ее членами – это около 70 стран, которые традиционно в качестве соавторов участвую в подготовке резолюций ООН, инициированных Туркменистаном.

Порассуждали и о создании пространства для стран, которые, возможно, не захотят присоединяться к группе по какой-либо причине, но имеют огромный опыт в области мира и нейтралитета.

Актуальность идеи здесь заключается в том, что геополитическая неопределенность продолжит усиливаться в следующем году, и миру нужен третий вариант: вместо того, чтобы принимать какую-либо сторону, должно быть некое безопасное пространство для сохранения нейтралитета.

Именно так институционализация нейтралитета может обрести свою собственную форму, перерастая в нечто большее и универсальное.

Хотя институционализация нейтралитета набирает обороты, очевидно, что этот живой организм не превратится во что-то отдельное – это будет естественный этап в развитии Организации Объединенных Наций, с тем, чтобы эта организация оставалась актуальной и эффективной.

Не должно быть никаких сомнений в том, что центральной платформой для диалога (и, следовательно, мира и прогресса) должна оставаться Организация Объединенных Наций и ее специализированные органы. Институционализируя нейтралитет, мы не стремимся создать альтернативную вселенную. Мы просто укрепляем то, что воплощено в духе и целях ООН.

На заседаниях группы экспертов, группы друзей нейтралитета и конференции по диалогу было продемонстрировано желание взглянуть на проблемы, с которыми сталкивается сегодня мир, через призму нейтралитета.

Мир, или, по крайней мере, очень большая часть мира устала от того, что ее гонят от одного конфликта к другому, от одного кризиса к другому. Налицо экономическое, социальное и культурное истощение.

Диалог, на котором мы надеемся сосредоточиться в течение всего следующего года, может принимать любую форму. Он может быть неформальным и формальным, он может быть двусторонним и многосторонним, она может быть как внутренним, так и внешним.

Диалог на платформе нейтралитета или без нее, не имеет жизнеспособной альтернативы.

Реальное понимание, реальные результаты, которые можно извлечь из этой череды событий, составляющих неделю нейтралитета в Туркменистане, можно резюмировать следующим образом:

Диалог не заменяется ничем другим. Альтернатива диалогу – это расширение диалога, а не желание кого-то наказать.

Нейтралитет Туркменистана приобрел всеобщую привлекательность. Страны мира рассматривают его как жизнеспособный вариант вместо вынужденного принятия чьей-либо стороны.

Нейтралитет институционализируется, обладая потенциалом в средне- и долгосрочной перспективе способствовать поддержанию устойчивого мира.

Нейтралитет Туркменистана уникален также в том смысле, что, хотя страна предоставляет платформу для всех видов диалога, она избегает какого-либо влияния на диалог. Это понимание сложилось у всех гостей, участвовавших в неделе мероприятий, завершившихся сегодня.

Важным итогом недели стало то, что терпение, просто терпение выслушать всех, не перебивая никого, является важной частью поиска решений.

Это была очень плодотворная неделя. Мир и Туркменистан получили новое представление друг о друге. Нейтралитет быстро приобретает институционализированную форму, обогащая потенциал Организации Объединенных Наций и придавая ей новую силу оставаться актуальной. И очевидно, что большинство проблем, с которыми сталкивается сегодня мир, являются общими по своей природе и требуют общего подхода к их решению.

Мир таким, какой он есть, или мир таков, каким он должен быть? У диалога есть мандат. /// nCa, 12 декабря 2022