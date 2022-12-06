Подготовка специалистов по цифровизации – в приоритете туркмено-российского образовательного сотрудничества

Сегодня особое актуальное направление для Туркменистана – это подготовка кадров в области цифровизации и кибербезопасности. Об этом в ходе встречи в Министерстве образования и науки России заявила министр образования Туркменистана Гурбангуль Атаева.

«В этой связи мы заинтересованы в изучении опыта наших российских коллег и рассчитываем выделить его в приоритетный сегмент нашего сотрудничества и разработать отдельную дорожную карту», — добавила она.

В ходе встречи во вторник, 6 декабря, Атаева и глава Минобрнауки России Валерий Фальков обсудили вопросы взаимодействия в сфере высшего образования.

По итогам переговоров сторонами был подписан план мероприятий деятельности туркмено-российской рабочей группы на 2022–2023 годы.

Стороны также обсудили тему создания туркмено-российского университета. В частности, российской стороной уже подготовлен проект межправительственного соглашения об учреждении и условиях деятельности совместного вуза. В нем будут готовить специалистов технического и медицинского профиля.

Гурбангуль Атаева отметила, что в Туркменистане ведется масштабная работа по совершенствованию национальной сферы образования, в которой важное внимание уделяется сотрудничеству с Россией.

Она озвучила предложения по расширению сотрудничества в сфере изучения русского языка, в том числе с организацией стажировок для педагогических кадров в российских вузах, получением научной, учебной и художественной литературы для вузов Туркменистана и другие. Фальков пообещал, что данные предложения будут внесены на рассмотрение рабочей группы.

По данным Минобрнауки России, на данный момент в российских вузах обучается более 30 тыс. граждан Туркменистана, из них — свыше 4 тыс. на бюджетной основе. По результатам приемной кампании этого года по квоте Правительства РФ в вузы было принято 385 граждан Туркменистана. ///nCa, 6 декабря 2022 г.