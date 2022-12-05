В рамках всестороннего сотрудничества с УНП ООН Туркменистан сжег очередную партию изъятых наркотиков

В Туркменистане в субботу, 4 декабря 2022 года состоялась акция по сжиганию очередной партии изъятых наркотиков и контрабанды.

Акция уничтожения прошла на мусоросжигательном заводе, расположенном на военном объекте недалеко от Ашхабада.

По существующей практике подобные мероприятия проводятся в стране дважды в год, в июне и декабре.

Сжигание наркотиков – это лишь малая часть широкого и долгосрочного сотрудничества с УНП ООН.

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УНП ООН (Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности) было создано в 1997 году путем слияния Программы Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и Центра по международному предупреждению преступности.

Туркменистан сотрудничает с УНП ООН с первых лет создания данной структуры.

Основными направлениями сотрудничества являются укрепление потенциала в предотвращении незаконного оборота наркотиков и веществ, управление пограничными пунктами, подготовка должностных лиц, связанных с управлением по борьбе с наркотиками, и укрепление сотрудничества между соответствующими органами в странах региона.

Ситуация с наркотиками быстро меняется из-за вакуума правопорядка в зонах конфликтов и последовательных волн экономического спада, главным образом в связи с эпидемией Covid.

Туркменистан демонстрирует достаточно ответственный подход в данном направлении.

На пресс-конференции УНП ООН в июне 2021 года Гельдимират Халдурдыев, начальник департамента права и международных отношений Министерства внутренних дел Туркменистана, заявил, что Туркменистан продолжает направлять свои усилия на борьбу с этим ужасным злом [незаконным оборотом наркотиков] посредством соответствующих превентивных мер со стороны правоохранительных органов Туркменистана, улучшая национальную правовую базу, повышая потенциал сотрудников правоохранительных органов Туркменистана и их техническую поддержку, а также посредством дальнейшего развития регионального и международного сотрудничества.

Сотрудничество между таможенными органами играет важную роль в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

Ранее в этом году УНП ООН организовало ознакомительную поездку сотрудников таможни из Туркменистана и Таджикистана в Болгарию. Специалисты ознакомились с лучшими практиками Болгарии в области контроля контейнеров/грузов и посетили пункт пересечения границы, чтобы ознакомиться с его управлением. Они также узнали о работе центральной лаборатории таможенных органов Болгарии.

Под эгидой УНП ООН таможенные органы Центральной Азии, Южного Кавказа и Пакистана договорились в мае 2022 года наладить регулярный обмен информацией о грузах высокого риска посредством меморандума о взаимопонимании. Соглашение было заключено в Ташкенте и получило название Межрегиональная сеть таможенных органов и подразделений портового контроля (IREN Network). В 2021 году Азербайджан стал десятой страной-участницей Сети.

В течение месяца после запуска сети IREN уже было изъято 587 кг наркотиков (580 кг героина); 127 344 таблетки противосудорожного препарата Регапен; 55 тонн ферросилиция; 550 000 единиц табачных изделий; и 237 тонн потребительских товаров.

Туркменистан также активно сотрудничает в пресечении торговли людьми. Страна присоединилась к TIP (Протокол ООН о торговле людьми по предотвращению и пресечению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее) в 2005 году. С тех пор Туркменистан усовершенствовал государственную политику, законодательство, меры по предотвращению, выявлению и пресечению деятельности, связанной с торговлей людьми, создавая благоприятные условия для физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми.

Судебно-медицинские службы, являющиеся неотъемлемой частью выявления, предотвращения подобного вида преступлений и судебного преследования, являются областью, в которой Туркменистан пользуется всеми возможностями эффективного сотрудничества с УНП ООН.

УНП ООН оказывает поддержку двум судебно-медицинским лабораториям в Туркменистане с 2019 года, стремясь привести их работу и процедуры в соответствие с международно признанным стандартом ISO/IEC 17025. Проект также направлен на создание пула хорошо подготовленных экспертов, обладающих международной аккредитацией.

В ноябре этого года в Ашхабаде состоялась Пятьдесят пятая сессия Подкомиссии по незаконному обороту наркотиков и связанным с этим вопросам на Ближнем и Среднем Востоке. Краткий отчет об итогах сессии доступен по этой ссылке – https://www.unodc.org/centralasia/en/the-fifty-fifth-session-of-the-subcommission-on-illicit-drug-trafficking-and-related-matters-in-the-near-and-middle-east-in-ashgabat–turkmenistan-.html

Всемирный доклад ООН доступен здесь – https://reliefweb.int/report/world/unodc-world-drug-report-2022

С докладом УНП ООН ‘Усиление пограничного контроля и трансграничного сотрудничества’ можно ознакомиться здесь – https://www.unodc.org/documents/centralasia//2022/Publications/Cross-Border_Cooperation_EN_10.03.22_web.pdf

Веб–сайт УНП ООН в Центральной Азии – https://www.unodc.org/centralasia/index.html?ref=menutop

Веб–сайт УНП ООН – https://www.unodc.org/

/// nCa, 5 декабря 2022 г. [источник фото – TDH]