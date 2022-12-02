Искусство туркменской вышивки признано частью нематериального культурного наследия человечества

Эльвира Кадырова

Вышивальное искусство в туркменском стиле внесено в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества. Решение было принято на 17-й сессии межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, проходившей в Рабате, Марокко. Эта номинация была выдвинута совместно Туркменистаном и Ираном.

Вышивка в туркменском стиле – это декоративно-прикладное искусство, встречающееся в национальной одежде всех полов и возрастов в Туркменистане и Иране.

Стили вышивки могут отличаться в зависимости от региона. В сельской местности узоры идентифицируют территориальную принадлежность рукодельниц. И все же, в независимости от стилевого многообразия, национальная вышивка символизирует любовь, дружбу, природу и силу.

В наши дни вышивальное рукоделие широко используется не только в пошиве свадебных, праздничных нарядов, но также декоративные элементы вышивки являются неотъемлемой частью повседневной и модной одежды.

Внесение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО означение признание важности наследия страны в сохранении культурного разнообразия в условиях растущей глобализации.

Нематериальное культурное наследие означает содействие межкультурному диалогу, воспитание взаимного уважения к другим образам жизни. Его важность заключается не в самом культурном проявлении, а в богатстве знаний и навыков, которые передаются через это наследие из поколения в поколение. ///nCa, 2 декабря 2022 г.