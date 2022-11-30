Аркадаг Бердымухамедов обсудил с Президентом Кореи энергетическое сотрудничество

Тема энергетического и инфраструктурного сотрудничества между Кореей и Туркменистаном заняла ключевое место в повестке дня встречи Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Южной Кореи Юн Сок Ёль в Сеуле, 29 ноября.

Как сообщила администрация корейского Президента, на встрече состоялось обсуждение перспектив развития двусторонних отношений, в том числе путей продвижения экономического сотрудничества между двумя странами, отмечающими в этом году 30-летие установления дипломатических отношений.

«Сотрудничество между двумя странами значительно расширилось за время президентства Бердымухамедова», – сказал Президент Юн.

Он также подчеркнул, что «Туркменистан, богатая природными ресурсами страна, обладающая четвертыми по величине запасами природного газа в мире, и Корея, располагающая превосходными технологиями, имеют взаимодополняющие экономические структуры».

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду на то, что корейские компании и впредь будут «расширять свое участие в крупных энергетических и инфраструктурных проектах Туркменистана».

Он напомнил о том, что корейский бизнес успешно участвовал во многих проектах в энергетическом и инфраструктурном секторах, таких как строительство газоочистного завода на месторождении Галкыныш в Туркменистане.

В ходе переговоров стороны также затронули вопросы гуманитарного взаимодействия по таким направлениям, как спорт, туризм, медицина, изучение корейского языка в Туркменистане.

Бердымухамедов передал корейскому лидеру от президента Сердара Бердымухамедова послание с приглашением посетить Туркменистан.///nCa, 29 ноября 2022 г.