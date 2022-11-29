Президент Туркменистана посетит Турцию в начале следующего года

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Турцию с официальным визитом в начале следующего года. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник во время совместной пресс-конференции со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым в Анкаре.

По словам высокопоставленного турецкого дипломата, стороны обсудили подготовку к трехстороннему саммиту Турция-Туркменистан-Азербайджан, который состоится в Национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане в декабре.

Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будет подписан ряд документов.

Кроме того, саммиту будет предшествовать встреча министров энергетики, транспорта и иностранных дел.

В ходе встречи в формате тет-а-тет министры иностранных дел Туркменистана и Турции рассмотрели состояние двусторонних отношений, включая национальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Они также обменялись мнениями о политических, экономических и культурных связях.

Чавушоглу подчеркнул необходимость доведения двустороннего товарооборота до 5 миллиардов долларов США в соответствии с поставленными целями.

«Мы хотели бы расширить сотрудничество между нашими странами в различных областях, включая транспорт, энергетику, образование и культуру», – заявил он.

Он также поприветствовал обретение Туркменистаном статуса наблюдателя в Организации тюркских государств и выразил надежду на то, что в будущем страна станет постоянным членом ОТГ.

В свою очередь Мередов отметил, что Турция всегда поддерживает важные международные инициативы, выдвигаемые Туркменистаном.

«Мы еще раз благодарим наших турецких братьев за их тесную поддержку политики нейтралитета Туркменистана и международных предложений», – добавил он. ///nCa, 28 ноября 2022 г.