Гурбангулы Бердымухамедов озвучил приоритетные направления туркмено-корейского межпарламентского сотрудничества

В понедельник, 28 ноября, председатель верхней палаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с официальным визитом в Республике Корея, провёл встречу со Спикером Национальной Ассамблеи Ким Чжин Пхё.

«Мы рассматриваем парламентскую дипломатию как инструмент поддержания атмосферы мира, сотрудничества и взаимопонимания. В этом заключается её основная цель, суть и назначение», – сказал Бердымухамедов.

По его мнению, для достижения этой цели необходимо продвигать позитивные инициативы, проявлять смелость действиях и предлагать мировому сообществу новые способы поиска путей для предотвращения и погашения конфликтов, примирения позиций.

В данном контексте глава Халк Маслахаты выделил значение корейской дипломатической стратегии «Глобальная ось стран, способствующих достижению свободы, мира и процветания», а также «смелой инициативы» как метода разрешения конфликтов.

Далее, Гурбангулы Бердымухамедов озвучил приоритетные направления развития туркмено-корейского межпарламентского взаимодействия.

Во-первых, необходимо усилить работу межпарламентской группы дружбы и направить её на укрепление двусторонних отношений и решение конкретных задач по расширению сотрудничества между двумя странами.

Во-вторых, следует создавать и эффективно использовать механизмы молодёжного межпарламентского диалога.

В-третьих, это разработка методов взаимодействия женщин-парламентариев обеих стран, поскольку они имеют значительные возможности в деле гуманизации международных отношений, заботы о будущих поколениях.

В-четвёртых, решение основных задач в таких областях, как продовольственная безопасность, экология, доступная медицина и образование, может стать основой для сотрудничества между туркменскими и корейскими парламентариями.

Аркадаг пригласил Спикера Национальной Ассамблеи Ким Чжин Пхё посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное время.

В свою очередь, спикер парламента Кореи отметил большую заинтересованность представителей деловых кругов и ведущих компаний Республики Корея в укреплении позиций на перспективном туркменском рынке.

«Сегодня появляются новые векторы сотрудничества в информационно-технологической, топливно-энергетической сферах, текстильной индустрии и аграрном сегменте, развитие которого положительно скажется на укреплении экономик обеих стран», – отметил Ким Чжин Пхё и выразил уверенность в активизации обмена опытом в области градостроительства и архитектуры.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Ким Чжин Пхё подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Национальной Ассамблеей Кореи.

Меморандум о взаимопонимании включает обмен знаниями и опытом между двумя парламентами, взаимные визиты, сотрудничество на многосторонних площадках, создание постоянных комитетов и переговорных групп.///nCa, 29 ноября 2022 г.