Турция приглашает молодежь из Туркменистана в обучающий проект для реализации бизнес-идей

Управление по делам турок за рубежом и родственных сообществ при правительстве Турции (YTB) объявило о запуске обучающего проекта под названием «Ахи Эвран в 21 веке: инновации и производство», в котором могут принять участие представители братских народов, в том числе и желающие из Туркменистана.

Данная программа, которая реализуется в сотрудничестве с Техническим университетом OSTİM, нацелена то, чтобы молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет приобрели практические навыки для разработки своих бизнес-идей и/или продуктов посредством технического обучения.

В рамках проекта будут проведены онлайн-тренинги на турецком языке. После тренинговой части, в Турции будет организован хакатон для участников, отвечающих требуемым условиям.

Хакатон направлен на то, чтобы превратить идеи и/или продукты, признанные подходящими, в стартапы в экосистеме университета OSTİM с помощью таких инструментов, как краудфандинг и бизнес-ангелы (частный венчурный инвестор, дающий финансовую и экспертную поддержку компаниям на ранних этапах развития).

Таким образом, в конечном итоге проект поспособствует обеспечению добавленной стоимости для экономик стран участников путем коммерциализации их предпринимательских идей.

Крайний срок подачи заявок для участия в программе «Ахи Эвран в 21 веке: инновации и производство» – до 18 ноября 2022 года.

Заявки будут приниматься в онлайн-формате на сайте: https://innoahievran.com/

Управление по делам турок за рубежом и родственных сообществ Турции, учрежденное 6 апреля 2010 года, координирует деятельность для турок, проживающих за рубежом, родственных (сестринских) сообществ и стипендиальной программы Türkiye Scholarship Program, а также продвигает услуги и мероприятия, осуществляемые в этих областях.

Технический университет ОСТИМ является первым промышленным университетом в Турции, он считается международным коммерческим центром, который поддерживает партнерские связи с более 6200 компаниями в 17 отраслях и 139 направлениях бизнеса.///nCa, 5 ноября 2022 г.