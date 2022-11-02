Гурбангулы Бердымухамедов с официальным визитом в Москве

Во вторник, 1 ноября, Председатель верхней палаты Парламента Гурбангулы Бердымухамедов отправился с официальным трехдневным визитом в Москву.

В первый день визит Бердымухамедов встретился с председателем Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Перед встречей они ознакомились с фотохроникой взаимных визитов парламентских делегаций России и Туркменистана.

“Стратегическое партнерство России и Туркменистана отличается исключительной устойчивостью политического диалога, основанного на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга”, – заявила Матвиенко, выделив особые заслуги Бердымухамедова в достижении высокого уровня взаимодействия.

Она высоко оценила особое внимание, которое уделяет Гурбангулы Бердымухамедов укреплению дружественных связей между Москвой и Ашхабадом, расширению взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.

Спикер Совфеда отметила, что между лидерами России и Туркменистана установились доверительные отношения. Только в этом году они встречались пять раз, как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних мероприятий. «Такой интенсивный диалог на высшем уровне, безусловно, придает импульс всему комплексу российско-туркменистанского сотрудничества».

Матвиенко напомнила о состоявшемся в мае этого года Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и Российской Федерации и Диалоге женщин в новом «ашхабадском формате 5+1».

В связи с этим она озвучила идею о создании механизмов молодежного межпарламентского взаимодействия в рамках формата «Центральная Азия + Россия». «Это позволит не только наладить устойчивые контакты между представителями новых поколений, но и создаст условия для передачи молодежи нашего обширного опыта законотворческой деятельности и выстраивания международного диалога», — считает Матвиенко.

Она также предложила пригласить молодых парламентариев на следующее заседание Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России.

По словам спикера Совета Федерации, российские законодатели придают особое значение развитию двустороннего парламентского диалога с Туркменистаном. Его неотъемлемой частью является тема межрегиональной кооперации. «Помимо Астраханской области, давно и успешно работают с Туркменистаном Татарстан, Санкт-Петербург, активно подключается Челябинская область. Шестьдесят субъектов Российской Федерации в той или иной мере поддерживают связи с Туркменистаном», — сказала Валентина Матвиенко.

Она выразила надежду на то, что во время следующего визита в Россию Гурбангулы Бердымухамедов посетит один из российских регионов.

Глава верхней палаты российского парламента высоко оценила взаимодействие двух стран в международных форматах, прежде всего в рамках СНГ, Каспийской пятерки, на площадке ООН.

Валентина Матвиенко пригласила Гурбангулы Бердымухамедова принять участие в мероприятиях МПА СНГ, ближайшее из которых состоятся весной следующего года в Санкт-Петербурге.

Председатель Совета Федерации отметила, что одним из приоритетных областей двустороннего сотрудничества является образование, выразив готовность к продолжению совместной работы с туркменской стороной.

В свою очередь, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана подчеркнул, что парламентское взаимодействие вносит важнейший вклад в последовательное развитие стратегического туркмено-российского партнёрства, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами. Контакты законодателей двух стран, их профессиональное и личностное общение приобретают системный характер, становясь неотъемлемой частью всего комплекса межгосударственного сотрудничества, содействуют формированию инициативной и принципиальной позиции наших парламентариев по важнейшим аспектам международной проблематики, сказал он.

В данном контексте Бердымухамедов поддержал предложение российской стороны о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, констатировав несомненную своевременность и актуальность этой инициативы.

По словам главы Халк Маслахаты, межпарламентское сотрудничество Туркменистана и России призвано обеспечить решение нескольких задач.

«На фоне осложнения мировой обстановки требуется объединение усилий в утверждении международного права, принципов Устава ООН в борьбе с правовым нигилизмом, размыванием функций и мандатов опорных международных институтов. Парламентская дипломатия сегодня призвана стать инструментом мира, сотрудничества и взаимопонимания. В этом видятся её главная цель, смысл и предназначение. Именно в такой роли наша деятельность востребована сейчас как никогда раньше», – сказал Бердымухамедов.

Другим приоритетом совместной работы является содействие упрочению внутриполитической стабильности в двух странах. «Нужно поставить твёрдые законодательные барьеры проявлениям экстремизма и радикализма, попыткам подрыва и дискредитации государственных устоев, внедрения в общественное сознание ложных ценностей и смыслов», – подчеркнул он.

В данном аспекте особенно важными являются привлечение молодёжной аудитории и женщин-парламентариев. Подспорьем в этом процессе может стать налаживание механизмов молодёжного взаимодействия.

«Большая и созидательная работа ждёт наших парламентариев в реализации Целей устойчивого развития», – продолжил Бердымухамедов, подчеркнув, что продовольственная безопасность, экология, доступная медицина и образование – вот далеко не полный перечень задач, которые должны постоянно находиться в фокусе их внимания.

Как отметил Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша, народы Туркменистана и России разделают такие базовые ценности, как созидание, любовь к Родине и родному очагу, святость семейных уз, уважительность к другим народам, справедливость, солидарность и взаимная поддержка.

Бердымухамедов выразил убеждение в необходимости развивать и укреплять эти ценности, создавать понятные и надёжные законодательные основы, которые обеспечат политический и духовный запас прочности для движения вперёд в соответствии с суверенным выбором модели государственного и общественного устройства.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша призвал активнее использовать парламентские рычаги для укрепления и развития сотрудничества в области образования, культуры, проектов и контактов между творческой и научной интеллигенцией Туркменистана и России.

Туркменистан и Россия создали Межпарламентскую комиссию сотрудничества

По итогам встречи, стороны подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Халк Маслахаты Туркменистана.

Согласно документы, комиссия на основе анализа межпарламентских отношений сторон и перспектив их дальнейшего расширения “организует подготовку предложений и рекомендаций для парламентов обоих государств во всех сферах их совместной деятельности”.

Заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в год поочередно в Туркменистане и в России, “если стороны не договорятся об ином”.

Матвиенко предложила провести первое заседание комиссии в Москве и в Астрахани.

Пресс брифинг

После переговоров Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что стороны рассмотрели практически весь круг вопросов повестки между Россией и Туркменистаном.

Особое внимание уделено роли парламентов в реализации подписанной президентами России и Туркменистана Декларации об углублении стратегического партнерства.

Глава Совета Федерации призвала уделать больше внимания развитию экономических связей, и прежде всего, в области энергетики. «Мы едины в том, что в современных условиях двустороннее сотрудничество в этой сфере, координация усилий на мировых энергетических рынках имеет ключевое значение для обоих государств», – сказала она.

Кроме этого, Валентина Матвиенко отметила важность активизации усилий в деле стимулирования научно-технического сотрудничества, диверсификации экономик, развитии отраслей и предприятий с высокой степенью обработки, ориентированных на выпуск наукоемкой продукции.

Гурбангулы Бердымухамедов назвал встречу плодотворной и насыщенной. «Российская Федерация всегда поддерживает инициативы Туркменистана на международной арене», подчеркнул он.

Матвиенко и Бердымухамедов обменялись памятными подарками. В частности, главе Совета Федерации была преподнесена традиционная туркменская женская брошь – амулет тумар, а председателю Халк Маслахаты подарена картина с пейзажем российской осени.

В рамках визита в Москву, председатель верхней палаты Парламента Туркменистана выступит на заседании Совета Федерации, а также встретился с сенаторами.

В Туркменистане в следующем году могут начать строительство туркмено-российского университета

В 2023 году в Ашхабаде может быть заложен фундамент совместного туркмено-российского университета в Ашхабаде, сообщила по итогам переговоров главой Халк Маслахаты спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы благодарны также за инициативу создания в Ашхабаде российско-туркменистанского университета. Делаем все, от нас зависящее, чтобы ускорить выполнение нашей части работы”, – сказала Матвиенко. Гурбангулы Мяликгулыевич уже анонсировал, что в следующем году, в год русского языка, мы можем уже заложить фундамент», – цитирует ТАСС Матвиенко.

Она также поблагодарила Гурбангулы Бердымухамедова за неизменное внимание к русскому языку, русской культуре в целом.///nCa, 2 ноября 2022 г.