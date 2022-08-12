Конференция министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, в Туркменистане

Ашхабадский процесс: Финансирование для улучшения связуемости

Правительство Туркменистана и Управление Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, Развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и Малым островным развивающимся государствам (ООН-КВПНРС) организуют Конференцию Министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Конференция под лозунгом “Финансирование для улучшения связуемости” состоится 15-16 августа 2022 года в Туркменбаши, Туркменистан.

Мероприятие станет частью процесса подготовки к Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в 2024 году, и ее итоги внесут вклад в тематическую область транспорта.

В форуме примут участие министры транспорта из РСНВМ. Страны транзита и страны-доноры, представители подразделений системы ООН, других международных, региональных и субрегиональных организаций и финансовых учреждений, представители частного сектора, неправительственных организаций, научных кругов и другие заинтересованные стороны также приглашаются к участию на высоком официальном уровне.

Цели:

Ключевые цели Конференции министров включают следующее:

Анализ прогресса достигнутый РСНВМ в области устойчивого транспорта и связанных с ним ЦУР, и определение степени влияния пандемии COVID-19 и других проблем;

Обзор важнейшей роли транспорта в восстановлении после COVID-19 , смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним;

Обмен знаниями, опытом и инновационными подходами и решениями для финансирования инфраструктуры после COVID-19, и обеспечения устойчивости, включая мобилизацию финансирования для развития и обслуживания транспортной инфраструктуры.;

Выработка рекомендаций для улучшения развития и обслуживания транспортной инфраструктуры в РСНВМ; расширение международной поддержки в области транспорта; и укрепленин сотрудничества в области транспортного сообщения в интересах РСНВМ.

Ожидаемые результаты:

Политические рекомендации и приоритеты в отношении того, как развивать и улучшать транспортное сообщение в целях повышения торгового потенциала РСНВМ в контексте восстановления после COVID-19; и как дополнительно мобилизовать ресурсы для содействия транспортному сообщению РСНВМ.

Усиление приверженности к расширению партнерских отношений в целях содействия восстановлению после COVID-19 и ускорения осуществления Повестки дня на период до 2030 года.

Посредством итогового документа Конференции внести вклад в перспективы РСНВМ в подготовку Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по РСНВМ, которая состоится в 2024 году.

Каково значение транспортного сообщения для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю?

32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), с населением 533 миллиона человек имеют общие проблемы, обусловленные их географическим положением, которые влияют на их экономическое взаимодействие с остальным миром. Большие расстояния до ближайших морских портов, плохо развитые транспортные и транзитные системы и громоздкие транзитные процедуры приводят к тому, что РСНВМ несут более высокие транспортные и транзитные расходы по сравнению с прибрежными странами.

Они также не в состоянии в полной мере воспользоваться преимуществами глобальной торговли, такими как инвестиционное финансирование, технологии и услуги, которые необходимы для структурных преобразований экономики.

Связанные с COVID-19 ограничительные меры в отношении трансграничных и транзитных перевозок грузов наряду с дополнительными инспекциями усугубили проблемы, с которыми сталкиваются РСНВМ, связанные с их географией. Это привело к сбоям в цепочках поставок, негативно сказалось на торговле РСНВМ и своевременной доставке товаров первой необходимости и доступе к ним. Пандемия COVID-19 также повлияла на развитие транспортной инфраструктуры во многих странах, поскольку ресурсы были перенаправлены на более неотложные потребности в области здравоохранения и социального обеспечения, вызванные пандемией.

Изменение климата создает серьезные угрозы для транспортной инфраструктуры и услуг в РСНВМ из-за повышенного риска бедствий и долгосрочных последствий повышения температуры, изменения характера осадков, таяния вечной мерзлоты или опустынивания.

По оценкам, для достижения среднемировой плотности железных дорог и дорог с твердым покрытием потребуется построить более 46 000 км железных дорог и почти 200 000 км автомагистралей.

Вот почему устойчивый транспорт является спасательным кругом для современной экономики и лежит в основе сокращения бедности, экономического развития и, в конечном счете, устойчивого развития.

В силу своих географических ограничений развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, нуждаются в надежной транспортной инфраструктуре и эффективных механизмах транзита. Это необходимо для эффективного участия стран в мировой торговле.

Правительство Туркменистана добилось значительного прогресса в продвижении национальной и региональной связуемости, особенно в области развития инфраструктуры транзитных перевозок (автомобильная, железнодорожная и воздушная инфраструктура), а также в содействии ускорению транзита, включая достижения в области устойчивой энергетики, поощрения инвестиций и диверсификации. В этом отношении обширный опыт страны, в частности в том, как продвигать реализацию решений Второй Глобальной конференции по устойчивому транспорту, мог бы принести пользу другим РСНВМ и странам транзита./// UN-OHRLLS