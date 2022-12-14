В Авазе прошли встречи министров энергетики, иностранных дел и транспорта Туркменистана, Турции и Азербайджана

13 декабря накануне трехстороннего саммита в национальной туристической зоне Аваза состоялись встречи министров энергетики, иностранных дел и транспорта Туркменистана, Турции и Азербайджана.

Министр энергетики Турции рассказал о возможных итогах трехстороннего саммита с Туркменистаном и Азербайджаном

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что энергетическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном следует развивать и впредь.

Донмез выступил на трехсторонней встрече министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана перед авазинским саммитом во вторник, 13 декабря.

Отметив, что между тремя странами в ходе саммита будет подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики, Донмез заявил: «Я уверен, что это соглашение станет очень прочным фундаментом для работы, которую мы будем осуществлять вместе, и мы будем реализовывать совместные проекты по укреплению безопасности энергоснабжения и спроса как в наших регионах, так и в наших странах. Настало время превратить эти твердые намерения в конкретные шаги», цитирует турецкого министра издание Bloomberg HT.

Почеркнув стремление Туркменистана к диверсификации рынков сбыта своего газа, Донмез добавил: «В рамках трехстороннего меморандума о взаимопонимании мы также решили работать над долгосрочными поставками региональных ресурсов, включая туркменский природный газ».

В данном контексте он подчеркнул заинтересованность сторон в том, чтобы сотрудничество в трехстороннем формате в ближайшее время принесло межрегиональные выгоды. «На данный момент мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы месторождение «Достлук» превратилось в конкретный проект с прекрасным партнерством и сотрудничеством под стать своему названию», – продолжил Донмез.

По словам министра, партнерство в области энергетики не может ограничиваться лишь углеводородами. Перспективными могут стать транспорт, обмен опытом в области ТЭК и электроэнергетики.

Ранее, туркменское государственное информационное агентство TDH сообщило в репортаже о встрече министров энергетики о том, что по итогам саммита глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции планируется подписание ряда важных соглашений, которые придадут новые импульсы развитию отношений в стратегическом энергетическом секторе трехстороннего партнерства. ///nCa, 14 декабря 2022 г. (источник фото – скриншот туркменского телевидения)

Встреча глав МИД

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана и Турции обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества между тремя государствами. Также были обсуждены ход практической реализации достигнутых ранее договорённостей, актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня.

На переговорах было отмечено, что к первому Саммиту, Туркменистан, Азербайджан и Турция подошли с солидным опытом взаимодействия. Важное место в этом отводится задействованию политико-дипломатических механизмов, которые, по мнению участников встречи, следует активизировать, придав переговорам системный характер.

В данном контексте был озвучен ряд конструктивных предложений о развитии взаимодействия в стратегических сферах – торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной.

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В этот же день Рашид Мередов провел отдельные двухсторонние встречи с турецким и азербайджанским коллегами. ///nCa/TDH, 14 декабря 2022 г. (источник фото – Anadolu)

Anadolu: Турция, Азербайджан и Туркменистан предпримут конкретные шаги на трехстороннем саммите

Приветствуя трехсторонние связи с Азербайджаном и Туркменистаном, глава турецкой дипломатии заявил во вторник, что запланированный саммит лидеров ознаменует конкретные действия в различных областях между тремя странами.

“Нас связывают наше общее культурное наследие, язык, религия и история. Мы укрепляем наши отношения в тюркском мире не только через Организацию тюркских государств, но и через двусторонние, трехсторонние и четырехсторонние механизмы”, – заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на подготовительной встрече в преддверии саммита Турция-Азербайджан-Туркменистан в туркменской Авазе.

Отметив, что министры энергетики и транспорта трех стран также проводят отдельные встречи, Чавушоглу сказал, что министерские контакты и саммит лидеров приведут к “конкретным шагам в области торговли, энергетики, транспорта, экономики, таможни, образования, науки и культуры”.

Он пообещал от имени Турции “продолжить усилия по облегчению обмена товарами, услугами и рабочей силой” с Азербайджаном и Туркменистаном.

Таким образом, добавил он, они внесут “значительный вклад в региональное процветание и безопасность”.

Лидеры Турции, Азербайджана и Туркменистана планируют встретиться в среду в западном туркменском городе Аваза, чтобы обсудить шаги по дальнейшему углублению сотрудничества, особенно в области торговли, энергетики и транспорта, сообщает канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно его сообщению в Twitter, Чавушоглу также провел двустороннюю встречу со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым на полях совещания.

“Мы рассмотрели шаги по дальнейшему нашему сотрудничеству в области транспорта, энергетики и оборонной промышленности”, – сообщил он. ///Anadolu, 13 декабря

Встреча министров транспорта

В рамках обмена мнениями по вопросам дальнейшего развития продуктивного сотрудничества по формированию современной инфраструктуры морских, автомобильных и железнодорожных перевозок пассажиров и грузов участники встречи отметили, что Турция, Туркменистан, Азербайджан страны располагают огромным потенциалом в транспортной области, который стремятся реализовать сообща, с максимальной отдачей в целях поддержания устойчивого экономического роста, повышения благосостояния трёх народов и укрепления международных торговых связей.

Темами обсуждения стали принятие совместных мер по развитию железнодорожных перевозок и разработка проекта Соглашения по созданию гибкой системы конкурентоспособных тарифов и условий при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом.

Также были рассмотрены вопросы гармонизации и формирования благоприятных возможностей для автомобильных перевозчиков, в частности, разработки механизмов выдачи визовых процедур.

В целях развития контейнерных перевозок железнодорожным, автомобильным и морским транспортом обсуждалось взаимодействие профильных структур трёх стран по выработке единых правил осуществления необходимых процедур и оптимизации тарифных ставок.

Как подчёркивалось, мультимодальный логопарк может осуществлять комплекс услуг по хранению и комбинированной обработке контейнерных грузов, доставленных авиа-, авто- и железнодорожным транспортом, обеспечивая их перегрузку на водные суда и обратно.

Говоря о необходимости налаживания контактов между специалистами в сфере кибербезопасности и инновационных технологий, участники встречи высказались за организацию форумов и дискуссий для обмена опытом, а также разработки форм подготовки кадров в данной области. ///TDH, 14 декабря 2022 г. (источник фото – Trend)