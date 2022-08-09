В Туркменистане пройдёт транспортная Конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

15-16 августа 2022 года в городе Туркменбаши состоится транспортная Конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, созываемая по инициативе Туркменистана под эгидой Организации Объединенных Наций.

Участие в форуме подтвердили делегации из более чем 30-ти государств, руководители более 30-ти международных и специализированных организаций, в том числе, Организации Объединенных Наций, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Организации Экономического Сотрудничества, Всемирной Таможенной Организации, Международного союза автомобильного транспорта, Международного союза электросвязи, ТРАСЕКА и др., ряда банков и финансовых институтов.

Как известно, Туркменистан является одним из инициаторов процесса глобального диалога по транспортной проблематике на уровне ООН. В 2016 году в туркменской столице состоялось Первая глобальная конференция по устойчивому транспорту. Туркменистан также инициировал резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам устойчивого транспорта и развития международного сотрудничества в этой сфере, принятые консенсусом в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

Предстоящий в городе Туркменбаши форум является одним из ключевых этапов подготовки Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, намеченной на 2024 год.

Ожидается, что к участникам форума в городе Туркменбаши обратится Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.///МИД Туркменистана, 8 августа