Министры иностранных дел соседних с Афганистаном стран встретились онлайн

Эльвира Кадырова

8 сентября 2021 года по инициативе Пакистана состоялась министерская онлайн-встреча соседних с Афганистаном стран. В видеоконференции, прошедшей под председательством министра иностранных дел Пакистана Шах Махмуда Курейши, приняли участие главы МИД Китая Ван И, Ирана – Хоссейн Амир Абдуллахиён, Таджикистана – Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана – Абдулазиз Камилов и заместитель главы МИД Туркменистана – Вепа Хаджиев.

«Новая ситуация требует отказа от старых объективов, выработки новых идей и применения реалистичного и прагматичного подхода. В центре наших усилий должно оставаться благополучие афганского народа, который на протяжении более 40 лет глубоко страдает из-за конфликтов и нестабильности», – подчеркнул министр иностранных дел Пакистана, открывая встречу.

Курейши, напомнив о своем визите в Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Иран с 24 по 26 августа, отметил, что консультации с указанными странами дали возможность высветить следующие вопросы, которые потребуют скоординированного подхода по мере развития ситуации:

Безопасность вдоль границ

Предотвращение использования афганской земли террористическими организациями

Возможность нового притока беженцев

Сдерживание незаконного оборота наркотиков и транснациональной преступности

Пресечение любого распространения экстремистских элементов

Проблемы, связанные с пандемией COVID-19

Препятствия для региональной связи

В то же время глава МИД Пакистана перечислил выгоды, которые принесет странам региона мир в Афганистане. В их числе – экономическая стабильность и повышение уровня жизни, реализация проектов по транспортной соединенности, усиление региональной экономической интеграции.

Исламабад призвал страны, соседствующие с Афганистаном, направить усилия по пяти направлениям.

«Во-первых, мы должны подтвердить нашу полную поддержку и солидарность с афганским народом. Во-вторых, мы должны подтвердить нашу полную приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Афганистана. В-третьих, мы должны подчеркнуть, что афганские проблемы должны иметь афганские решения. В-четвертых, мы должны четко дать понять, что афганская земля не должна использоваться против какой-либо страны. В-пятых, мы должны акцентировать многоэтнический характер афганского общества и подчеркнуть важность национального примирения», – сказал Курейши.

Более того, Пакистан предлагает превратить диалоговую платформу стран-соседей Афганистана в регулярный консультационный механизм, куда в будущем можно пригласить и Афганистан.

В целом, министры выразили поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана, а также приверженность делу обеспечения мира, безопасности, национального примирения, принципам невмешательства и устойчивого развития Афганистана.

При этом подчеркивалось, что будущее страны должно определяться самим афганским народом.

Стороны выразили стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества и добрососедских отношений между сопредельными государствами во имя содействия миру, безопасности, стабильности, региональной взаимосвязанности и экономической интеграции.

Участники встречи отметили необходимость устойчивого международного взаимодействия с Афганистаном, в частности поддержки его гуманитарных потребностей в области развития. /// nCa, 9 сентября 2021 г. [источник фото – МИД Узбекистана]