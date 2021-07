Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – (9-й выпуск)

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

Бедность сформировалась не за пару дней, следовательно, ликвидировать ее в течение короткого промежутка времени объективно невозможно. Для достойного выполнения работы по оказанию помощи малообеспеченным людям и развитию бедных районов следует действовать уверенно и так твердо, как будто вдавливать камни в землю, а также с такой силой, как будто сжимать железо, оставляя следы на металле. Необходимо осуществлять данную работу в духе “забивания гвоздей” и доводить до конца каждое начатое дело. Необходимо исключив формализм, оказывать действенную помощь реально нуждающимся людям и районам. Данная работа должна быть конкретной, процесс ликвидации бедности должен быть основательным, а результаты ее – реальными. Нужно, чтобы плоды борьбы с бедностью действительно получили признание народных масс и выдержали проверку практикой и временем. Торжественное обещание Коммунистической партии Китая заключается в том, что малообеспеченное население и бедные районы смогут вступить в общество всеобщей средней зажиточности присоединившись к населению всей страны. Несмотря на всю сложность и трудоемкость поставленной задачи, это обещание должно быть выполнено. Ликвидация бедности, улучшение жизни народа, достижение всеобщей зажиточности – это основные требования социализма. Мы должны уделять особое внимание тому, чтобы в процессе полного построения среднезажиточного общества и на пути осуществления всеобщей зажиточности ни один человек не остался “за бортом”. Дать народу возможность жить лучше – это отправная точка и конечная цель всей нашей работы. Достигли мы всеобщей средней зажиточности или нет? Ответ на этот вопрос зависит от того, избавлены или нет от бедности простые сельчане. Сможет ли народ достигнуть зажиточности? Это зависит от деятельности кадровых работников. Избавление от нищеты и снятие ярлыка “бедный” – это не конечная остановка, а отправная точка к новой жизни и борьбе за счастье. Повышая действенный эффект ликвидации бедности, необходимо придерживаться курса адресной помощи. В решительной борьбе с нищетой следует делать упор на точность и целенаправленность, твердо претворять в жизнь адресные мероприятия по оказанию персональной поддержки и по ликвидации бедности, а также в данном контексте придерживаться 6-ти принципов адресности: адресный выбор объектов для оказания помощи, адресное распределение задач, адресное использование средств, адресное применение мер в отношении каждой семьи, адресный подбор кадровых работников (первых секретарей) в соответствии с ситуацией в том или ином населенном пункте, а также добиваться адресных эффектов избавления от бедности. Вместе с тем, необходимо регулировать следующие вопросы: кому должна быть оказана помощь, кто и каким образом будет ее осуществлять и как покончить с бедностью. Надо заниматься не поверхностным орошением, а точечным поливом, нельзя идти с гранатой на блох, а разрабатывать меры с учетом реалий конкретных деревень, семей, людей, назначать лекарство в соответствии с конкретной болезнью и проводить таргетную терапию. В результате, глядя в самый корень каждой проблемы, обеспечить точное попадание в цель для сокращения масштабов нищеты. Оказание целенаправленной помощи нуждающимся – это чудодейственное средство для победы в борьбе с бедностью. В этой связи, курс оказания помощи малоимущим через развитие является яркой характеристикой пути для сокращения бедности с китайской спецификой. Только при прояснении вопросов о способах помощи нуждающимся и правильном подборе “лекарства”, мы сможем выкорчевать сам “корень” бедности. Чем ближе будет победа в борьбе с бедностью, тем больше усилий мы должны прилагать к этой работе, ни в коем случае не допуская стремления к быстрому успеху и фальшивым политическим результатам. В деле полного построения среднезажиточного общества мы не должны забывать или оставлять “за бортом” ни одной народности нашей многонациональной страны. Необходимо активно создавать условия и делать все возможное для ускорения социально-экономического развития в районах проживания национальных меньшеств и нациальных районах, чтобы плоды реформ и развития охватывали наиболее широкий круг граждан в более справедливом формате, и народные массы, проживающие в национальных районах, непрерывно получали реальные выгоды. Коммунистическая партия Китая имеет невиданный потенциал в сферах политического руководства, партийной организации и исполнения функций, является самой надежной руководящей силой, которая сплачивает и ведет за собой народ к преодолению трудностей и вдохновляет к смелому движению вперед. В великой борьбе с бедностью развивается дух ликвидации нищеты, который характеризуется “единодушием верхов и низов, задействованием всех лучших кадров, применением адресных и эффективных мер, совершением первопроходства и новаторства, преодоление трудности и оправдание доверия народа”. Для ликвидации бедности необходимо оказывать малообеспеченным людям помощь в повышении их общего интеллектуального развития. Успехи в области образования являются важнейшим элементом программы оказания помощи нуждающимся. Следует приложить все усилия для того, чтобы дети из бедных семей могли справедливо получать качественное образование, как минимум освоить один полезный навык на достаточно хорошем уровне, чтобы не проигрывать на линии старта, передавая бедность из поколения в поколение. Без обеспечения всеобщей средней зажиточности в старых революционных районах, особенно без избавления малообеспеченого населения этих районов от нищеты, цель, намеченная к столетнему юбилею образования Коммунистической партии Китая, то есть полное построение среднезажиточного общества, не должна считаться полностью достигнутой. Ликвидация бедности является общей миссией всего человечества. Китай, прилагая усилия к искоренению нищеты в стране, в то же время активно ведет сотрудничество в формате “Юг-Юг”, оказывает посильную помощь другим развивающимся странам без каких-либо дополнительных политических условий, особо поддерживает и помогает множеству развивающихся стран в ликвидации бедности, в особенности – наименее развитым странам.

nCa, 20 July 2021 (in cooperation with Embassy of China in Turkmenistan)