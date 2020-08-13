Астрахань и Татарстан – на повестке расширение путей выхода туркменской продукции на российский рынок

Эльвира Кадырова

Россия много лет подряд выступает одним из пяти ведущих торгово-экономических партнеров Туркменистана. И даже в период повсеместного экономического кризиса, вызванного ограниченными пандемии, когда прерываются сбытовые региональные цепочки и перекраиваются планы и схемы взаимодействия, Россия и Туркменистан последовательно выстраивают проекты, призванные укрепить на практике двухстороннее экономическое сотрудничество.

Вчера, 12 августа, консул Туркменистана в Астрахани Гуйч Гараев провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Руководитель Астраханской области проинформировал о текущем состоянии туркменского дипломата, который был назначен на консульский пост в мае этого.

В частности, как отметил Бабушкин, что на одном из последних заседание Российско-Туркменской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, были обсуждены вопросы, связанные со строительством судов, поставкой на туркменский рынок астраханской сельскохозяйственной продукции. Кроме того, рассматривается возможность открытия логистического центра в Астраханском регионе для продвижения товаров из Туркменистана на российский рынок.

В свою очередь консул сообщил, что пандемия, во время которой он получил новое назначение, не помешала работе консульства. Также Гуйч Гараев выразил надежду, что как только санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире стабилизируется, губернатор Астраханской области вновь посетит Туркменистан с визитом.

«Все договорённости с Астраханской областью, которые мы достигли, сохраняются», — заверил консул Туркменистана.

Он также подтвердил заинтересованность туркменской стороны в создании упомянутого логистического центра и намерение способствовать реализации этого проекта».

В числе других субъектов Российской Федерации, наладивших прямые экономические и гуманитарные связи с Туркменистаном – Республика Татарстан.

В начале августа руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина провела онлайн-конференцию с участием руководителей и представителей Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В повестку дня вошли такие темы, как развитие экспортно-импортных отношений и инвестиционных возможностей Татарстана и Туркменистана, открытие туркменского торгового представительства в Татарстане. Одной из основных задач торгового дома в Казани станет реализация на территории России товаров местного производства, таких как нефтехимическая продукция, текстиль и другая выпускаемая на территории Туркменистана продукция.

Генеральное консульство Туркменистана в Российской Федерации предложило предложение по использованию Каспийской логистической инфраструктуры Астраханской области, задействовать морской, речной, воздушный виды транспорта для доставки товаров в Татарстан.

Кроме того, Генеральный консул Туркменистана в Российской Федерации (Казань) Атадурды Байрамов выразил готовность оказывать визовую поддержку, содействовать в организации встреч, оказывать юридическую и другие виды консультаций для представителей татарстанского бизнеса.

Участники конференции отметили, что перспективным направления развития экспорта татарстанской продукции в Туркменистан может стать организация поставок продуктов питания халяль.

Татарстанская сторона также представила ряд предложений по поставкам оборудования для нефтеперерабатывающих предприятий Туркменистана – например, это приборы для измерения объемного расхода и объема жидких средств в системе поддержания пластового давления, измерения объемной доли воды в неводных жидкостях, в том числе нефти и нефтепродуктах, движущихся в потоке по трубопроводам добывающих скважин. Применение данных приборов позволит уменьшить издержки, связанные с измерением, и автоматизировать весь процесс.

В свою очередь, Председатель правления Торгово-промышленной палаты Туркменистана Довлетгелди Реджепов подчеркнул, что туркменский бизнес хотел бы установить деловые связи с малыми и средними предприятиями республики и заинтересован в сотрудничестве в сфере информационных технологий.

По итогам 2019 году торговый оборот между Татарстаном и Туркменистаном составил свыше 120 миллионов долларов. Лидирующими позициями экспорта в Туркменистан являются средства наземного транспорта, каучук и резина, масло растительного происхождения. Основная группа товаров, поставляемая из Туркменистана в Татарстан – это изделия из пластмассы.

В 2019 году товарооборот России с Туркменистаном превысил 694 млн. долл. США, увеличившись на 56,47% по сравнению с 2018 годом.

По итогам первого квартала 2020 года (январь-март) объем взаимной торговли между РФ и Туркменистаном составил свыше 264 млн. долл. США, увеличившись на 180,11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наибольший прирост экспорта из Туркменистана в Россию отмечен по таким статьям, как овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; готовые текстильные изделия.///nCa, 13 августа 2020 г.