Российский антрополог провела лекцию о пятом центре мировой цивилизации на туркменской земле

В Туркменском государственном институте культуры состоялся открытый урок на тему «Туркменистан: Гонурдепе – столичный город страны Маргуш», который провела Надежда Дубова, главный научный сотрудник, руководитель центра антропоэкологии человека Института этнологии и антропологии Российской Академии наук, доктор исторических наук, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Известный российский антрополог Надежда Дубова 13 лет проработала с другим выдающимся ученым Виктором Сарианиди, который посвятил свою научную деятельность изучению на территории Туркменистана уникального исторического памятника – городища Гонурдепе.

Своими исследовательскими изысканиями Сарианиди доказал, что древняя страна Маргиана или Маргуш с процветающей столицей Гонурдепе, являлась пятым центром мировой цивилизации наряду с Индией, Китаем, Месопотамией и Египтом.

Со дня открытия Гонурдепе прошло полвека.

«Буквально на днях мы с коллегами побывали на археологическом памятнике Гонурдепе – одного из 300 известных поселений Маргианы, где проинспектировали работы по содержанию, сохранению и консервации городища. Сегодня этот уникальный археологический объект привлекает учёных из разных стран мира, где до пандемийного периода мы и другие иностранные археологи вместе с туркменскими коллегами вели планомерные раскопки», – говорит исследователь.

Дело Сарианиди продолжает Надежда Дубова. Последние 20 лет она руководит работами по изучению Гонурдепе.

В ходе своей презентации ученый рассказала о раскопках, открытиях последних лет на Гонурдепе и перспективах дальнейших исследований всемирно известного памятника.

Экспедиция, возглавляемая ныне Дубовой, осуществляет свою деятельность на основании Соглашения между Министерством культуры Туркменистана и Институтом этнологии и антропологии имени Н.Н.Миклухо-Маклая РАН.

Гонурдепе расположено в пустыне Каракумы примерно в 70 км от города Байрамали. Предположительно дворцово-храмовый город, существовал с конца 3-го тысячелетия до н.э до конца XVI века н. э.

Согласно тезису Сарианиди Гонурдепе являлся одним из трех центров Бактрийско-Маргианской цивилизации бронзового века, которая охватывала восточный Туркменистан, южный Узбекистан, северный Афганистан и западный Таджикистан.

Гонурдепе и десятки других археологическим памятников находятся под защитой Государственного историко-культурного заповедника «Древний Мерв», достопримечательности которого включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. ///nCa, 1 ноября 2022 г.