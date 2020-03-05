Талибы и Центральная Азия – Часть 2

Тарик Саиди

Несмотря на то, что с каждым днем перспективы установления мира в Афганистане становятся все более мрачными, все стороны испытывают большие надежды на то, что мирное соглашение между США и талибами достигнет намеченной цели.

Если когда в Афганистане и воцарится мир, талибы, скорее всего, станут важной частью правящей элиты.

В своих политических заявлениях талибы заверяют, что: 1. Они не имеют никаких экстерриториальных амбиций в отношении своих соседей, включая страны Центральной Азии; 2. Они полностью поддерживают и будут обеспечивать безопасность инфраструктурных и промышленных проектов, включая коридор ТАПИ, CASA-1000, автомобильные и железнодорожные линии, а также промышленные проекты, реализуемые совместно с иностранными партнерами; 3. Они не имеют в своих рядах иностранных боевиков и не допустят, чтобы иностранные боевики действовали с территории Афганистана и на его территории.

Они также пообещали, что обеспечат безопасный транзит людей и грузов через территорию Афганистана и жестко пресекут наркотрафик.

Кроме того, талибы известны своим неприятием в отношении взяточничества и коррупции.

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Убедиться в правдивости слов талибов можно, рассмотрев их линию поведения в период с 1996 по 2001 год, когда они контролировали почти 90% территории Афганистана.

Во время их пребывания у власти:

В 2001 году в Афганистане производство мака находилось почти на нулевом уровне.

Из-за их жестокой, но быстрой системы правосудия имели место незначительные случаи нарушения потока транзитных пассажиров или грузов через районы, находящиеся под их контролем.

В этот период талибы не нарушали границ ни одной из стран Центральной Азии. Действия талибов происходили порой у самых границ с Таджикистаном, но никогда не переливались на территорию Таджикистана.

Какие бы наркотики ни поступали из Афганистана в этот период, они в основном производились в лабораториях, расположенных в районах, контролируемых Северным Альянсом.

Несмотря на то, что общий годовой бюджет Афганистана в период их правления составлял всего около 85 миллионов долларов США, они начали ремонт шоссе Герат-Кандагар за счет средств этого ограниченного бюджета.

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Если предположить, что талибы будут придерживаться своих обязательств, то между Центральной Азией и Афганистаном все еще будет ряд вопросов, которые должны быть решены.

По любым вопросам, связанным с безопасностью и предотвращением конфликтов, у нас уже есть два значительных органа Организации Объединенных Наций – МООНСА и РЦПДЦА. За счет тесного сотрудничества между двумя этими структурами имеются ресурсы для мирного решения большинства потенциальных вопросов.

Разделение общих водных ресурсов – это вопрос, который рано или поздно появится на повестке дня. Реки Амударья и Мургаб/Харируд берут свое начало в Афганистане. При благоприятных условиях Афганистан, как страна расположенная в верхней части течения реки, начнет получать свою долю воды из этих рек. На самом деле это не должно быть большой проблемой, потому что только около 11,84% площади Афганистана (почти 7,7 млн га) является пахотной. Есть много и других рек, помимо тех, что связаны с Центральной Азией, которые могут питать сельскохозяйственные угодья. Кроме того, и в Афганистане, и в Центральной Азии могут быть использованы водосберегающие технологии.

В обозримом будущем Афганистан останется аграрной страной. Таким образом, преобладающими статьями экспорта могут стать такие товары, как сухофрукты, некоторые продукты питания и минералы. Этого было бы недостаточно, чтобы сделать страну экономически самодостаточной. Для того чтобы стать по-настоящему суверенной страной, Афганистану необходимо полностью раскрыть транзитный потенциал. Это самый короткий путь к процветанию для Афганистана. В настоящее время использование афганской территории в качестве транзитного пространства между регионами является заложником политической повестки дня. Когда талибы смогут принимать решения, ситуация может измениться.

Самое важное для Центральной Азии – это прочный и устойчивый мир в Афганистане. /// nCa, 5 марта 2020 г.

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