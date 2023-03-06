Реалии превращения ТАПИ в концепцию Центральная Азия-Пакистан-Выход к открытым морям – Часть третья

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

CAPS (Центральная Азия – Пакистан – Выход к открытым морям) развивается, причем все элементы ТАПИ расширяются по масштабам и географическому распространению во всех направлениях. Новые и формирующиеся реалии являются движущей силой этого удивительного преобразования.

Первая реальность – это ситуация в Украине с многочисленными последствиями, обуславливающими реальное положение вещей.

Как упоминалось в предыдущей части этой серии, около 100-120 млрд куб. м российского газа ищут выход на новые рынки, и почти 20 млрд куб. м из них могут быть поглощены Пакистаном. Это в дополнение ко всем объемам, которые в перспективе могут поставляться по газопроводам ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и Иран-Пакистан (ИП).

Как известно, сейчас протекают по меньшей мере три процесса по поиску путей доставки российского газа в Пакистан.

Отдельно ведется разговор о продаже около 20 млрд куб. м российского газа в Центральную Азию.

То есть гипотетически говоря, уже известно, куда направятся 40 млрд куб. м из 100-120 млрд куб. м российского газа, которые готовы к долгосрочному выходу с европейских рынков.

Остается еще 60-80 млрд куб. м, и есть, по крайней мере, два способа выгодно использовать этот газ. Один из них заключается в доставке газа в глубоководный порт Гвадар, где его можно перерабатывать в полимеры и удобрения, а другой – в перенаправлении его на китайский рынок, где спрос составляет не менее 200-250 млрд куб. м в дополнение к объемам, которые уже поставляются в Китай из различных источников, включая Центральную Азию.

CNPC ожидает, что Китай сократит долю угля в энергопотреблении до 44% к 2030 году и 8% к 2060 году. Достичь цели возможно главным образом за счет приобретения большего количества природного газа, предпочтительно трубопроводного.

Доля природного газа в структуре первичной энергии к 2030 году составит 12%. В 2020 году эта доля составляла 8,7%.

Несмотря на замедление темпов роста, потребление энергии из всех источников в Китае, вероятно, будет расти на 5-6% ежегодно.

К обоим этим вариантам утилизации российского газа – созданию производства полимеров и удобрений на побережье Пакистана и потреблению его на китайских рынках – мы подробно вернемся в последующих частях этой серии.

До настоящего времени мы лишь бегло рассмотрели одну основную реальность, исходящую от украинских событий, – отказ в европейском рынке для российского газа. Это одна из сил, энергично направляющих ТАПИ в концепцию CAPS (Центральная Азия-Пакистан-Выход к открытым морям).

Мы также намекнули, что ситуация на Украине и сопровождающий ее постоянный комплекс действий и бездействий фактически разрушили глобализацию. Что осталось, так это регионализация. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы осознать это, но мы уже являемся свидетелями своего рода осознания в этой части мира.

Мы вернемся к вопросу о возрождении регионализации из пепла глобализации и о том, как она превращает ТАПИ в CAPS позже в этой серии.

Излишне говорить, что момент для CAPS наступил здесь и сейчас.

Повествование требует совершить три важных экскурса.

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Первый экскурс:

Сейчас самое время послушать Махтумкули, национального поэта Туркменистана, и Шекспира, гения, который в одиночку обогатил английский язык во многих отношениях.

Это также время, прочувствовать новизну в идеях Ницше и найти более полный смысл в метаморфозе Кафки.

Вот первый куплет из стихотворения “Рассвет – это время”, очень известного произведения Махтумкули:

Друзья мои, не погружайтесь в глубокий сон на рассвете,

это время, когда двери открыты для желаний,

И святым людям даруются благословения,

Это время, когда Бог делится своим светом.

Шекспир в “Юлии Цезаре” говорит почти то же самое, но по-другому:

В делах людей прилив есть и отлив. С приливом достигаем мы успеха, Когда ж отлив наступит, Лодка жизни по отмелям несчастья волочится. Сейчас ещё с приливом мы плывём – Воспользоваться мы должны теченьем, Иль потеряем груз.

С необходимостью действовать здесь и сейчас, ловить момент, о чем напоминают Махтумкули и Шекспир, мы обращаемся к Кафке и Ницше.

“Метаморфоза”, опубликованная в 1915 году, является самым известным произведением Франца Кафки. “Метаморфоза” рассказывает историю продавца Грегора Замсы, который однажды утром просыпается и обнаруживает, что необъяснимым образом превратился в огромное насекомое, а впоследствии изо всех сил пытается приспособиться к этому новому состоянию.

Каждые несколько лет какой-нибудь литературный критик по-новому смотрит на “Метаморфозу”.

Фолькер Дрюке (2013).) считает, что решающая метаморфоза в истории – это Грета. Это персонаж, на которого написано название. После метаморфозы Грегора он томится и в конце концов умирает. Грета, напротив, повзрослела в результате новых семейных обстоятельств и взяла на себя ответственность.

Поскольку поколение Z заново открывает для себя Кафку, интерпретация Фолькера Дрюке о том, что Грета, а не Грегор – главный герой “Метаморфозы”, является привлекательной идеей. На самом деле это Грета, справляющаяся с состоянием своего брата, храбро преображающаяся, использует свои собственные внутренние силы и потенциал.

В 1888 году немецкий философ Фридрих Ницше впервые заявил: “Пройдя жизненную школу войны — то, что меня не убивает, делает меня сильнее”.

Центральная Азия, как ключевой регион на евразийском континенте, за последние несколько лет пережила ряд природных и техногенных катастроф и вышла из них сильной.

В Центральной Азии также существует осознание необходимости воспользоваться моментом.

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Второй экскурс:

Россия и Китай являются неотъемлемой частью региона во многих отношениях.

Потенциал России, как и любой другой страны в мире, во многом зависит от того, насколько ее собственный народ поддерживает правительство и его политику.

Гэллап, признанный авторитет в области беспристрастных опросов общественного мнения, опубликовал 24 февраля 2023 года график и сопроводительную статью.

https://news.gallup.com/poll/470723/sanctions-fail-sour-russians-outlook-economy.aspx

Название статьи Бенедикта Вигерса звучит так: «Санкции не влияют на экономические перспективы россиян».

В начале статьи Вигерс утверждает: «Даже когда Запад ввел против Москвы экономические санкции после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, россияне оставались такими же оптимистичными в отношении внутренних экономических условий, как и всегда. Более двух из пяти россиян (44%), опрошенных в период с августа по ноябрь прошлого года, отметили, что их местные экономические условия улучшаются, в то время как 29% считают, что они ухудшаются».

Далее в статье он говорит: «В результате Всемирный банк, Международный валютный фонд и Организация экономического сотрудничества и развития прогнозировали снижение валового внутреннего продукта России на 2-4% в 2022 году. — Однако это не привело к ухудшению экономического восприятия на местном уровне. Напротив, этот показатель улучшился на четыре процентных пункта в период с 2021 по 2022 год. А в 2023 году МВФ даже прогнозирует небольшой рост российской экономики на 0,3%, несмотря на далеко идущие западные санкции».

В результате Россия сама по себе является реальностью, превращающей ТАПИ в CAPS.

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Третий экскурс:

Коридор может быть успешным только в том случае, если он основан на включении всех игроков, а не на исключении.

Приведем пример того, как коридор налаживает глубокие и широкие связи, если нужно, чтобы он стал успешным.

Мы взяли этот пример с веб-сайта Глобальной бизнес-школы ЕС EENI, базирующейся в Испании —– http://en.reingex.com/Ashgabat.shtml

Международный транспортно-транзитный коридор Ашхабадского соглашения

Международный транспортно-транзитный коридор Ашхабадского соглашения – это соглашение о мультимодальных перевозках между Индией, Ираном, Казахстаном, Оманом, Пакистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Основной целью Ашхабадского соглашения является создание международного коридора для облегчения транспортировки продукции по кратчайшему торговому маршруту между республиками Центральной Азии и морскими портами Персидского залива и Омана.

Ашхабадское соглашение предусматривает снижение торговых барьеров и упрощение процедур перемещения товаров между странами-участницами.

Международный транспортно-транзитный коридор Ашхабадского соглашения соединяется с Новым Шелковым путем

Коридор

Вступление в силу Ашхабадского соглашения: апрель 2016 г.;

Первоначальные страны-члены (2011): Иран, Оман, Катар, Туркменистан и Узбекистан;

2013: Катар вышел из Ашхабадского соглашения;

2015: вступление Казахстана;

2016: вступление Пакистана;

2018: вступление Индии;

Примечание: Таджикистан и Кыргызстан не являются частью Ашхабадского соглашения.

Логистические инфраструктуры, связанные с Ашхабадским соглашением

Первая часть Международного транспортно-транзитного коридора Ашхабадского соглашения проходит по железнодорожным линиям Узбекистана, Туркменистана и Ирана. Вторая часть проходит по маршрутам, соединяющим порт Бендер-Аббас и порт Чахбахар (Иран) с портом Султаната Оман.

Железнодорожная линия Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (TAT);

Транспортный коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция;

Железная дорога Иран-Туркменистан-Казахстан;

Порт Чабахар;

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА);

Международный транспортный коридор Север-Юг;

Транскаспийская железная дорога;

Автомагистраль между Индией, Россией, Ираном, Европой и Центральной Азией.

Азиатские региональные экономические сообщества, связанные с Международным транспортно-транзитным коридором Ашхабадского соглашения

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС): Афганистан, Азербайджан, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Иран является страной-наблюдателем;

Организация экономического сотрудничества (ОЭС): Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан;

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан;

Содружество Независимых государств (СНГАрмения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Украина, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан;

Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД): Азербайджан, Албания, Афганистан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Иран, Казахстан, Китай, Северная Корея, Южная Корея, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чешская Республика и Эстония;

Азиатский клиринговый союз (ACU): Бангладеш, Бутан, Индия, Иран, Мьянма, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка;

Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК): Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка;

Иран, Оман и Индия являются членами Ассоциации стран бассейна Индийского океана (IORA);

Казахстан является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

Организация Тюркских Государств

Оман является членом Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) ;

Индия является членом: Инициативы Бенгальского залива (BIMSTEC); Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения (APTA); Субрегионального экономического сотрудничества Южной Азии (SASEC).

Основные евро-азиатские институты, связанные с коридором

Азиатский форум Boao;

Диалог по сотрудничеству в Азии (ACD);

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО);

Азиатский банк развития (АБР);

План Коломбо.

Основные исламские институты, связанные с коридором

Организация исламского сотрудничества (OCI);

Исламский банк развития (IsDB).

Основными религиями региона Международного транспортно-транзитного коридора Ашхабадского соглашения являются:

Ислам;

Индуизм;

Зороастризм;

Джайнизм;

Сикхизм.

Международный транспортно-транзитный коридор Ашхабадского соглашения относится к:

Центральная Евразийская экономическая зона;

Индийская экономическая зона;

Арабская экономическая зона.

Евразийская инициатива в области транспорта “Новый шелковый путь” (Китай-Европа)

Экономический коридор Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма;

Коридор роста Азия-Африка;

Экономический коридор Алматы-Бишкек;

Экономический коридор Китай-Монголия-Россия;

Экономический коридор Китай – Центральная Азия – Западная Азия;

Китайско-Пакистанский экономический коридор;

Транскаспийский торговый и транзитный коридор (Центральный коридор);

Экономический коридор Наннин-Сингапур;

Транспортный коридор Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран (KTAI-ECO).

Трансъевропейские транспортные коридоры.

Коридоры Трансъевропейской транспортной сети

Атлантический транспортный коридор;

Транспортный коридор Северное море-Балтика;

Транспортный коридор Северное море-Средиземноморье;

Балтийско-Адриатический транспортный коридор.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия ТРАСЕКА: Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан

Как можно видеть в этом примере, коридор соединяется во всех направлениях и в любую сторону. Она не может существовать в вакууме.

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С помощью этих трех экскурсов мы должны вернуться к основной теме этой серии – существующим реалиям и к тому, как они превращают ТАПИ в CAPS. /// nCa, 6 марта 2023 г.

Продолжение следует. . .