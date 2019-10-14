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Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников СНГ

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Мы, главы государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ, Содружество), придавая большое значение реализации экономических интересов Содружества и каждого из государств – участников СНГ, созданию эффективных механизмов партнерства, позволяющих совершенствовать развитие экономических связей как в рамках СНГ, так и на континентальном и межконтинентальном уровнях сотрудничества с другими государствами и международными организациями,

опираясь на богатый опыт, имеющийся как в СНГ, так и в каждом из государств – участников СНГ, по созданию и совершенствованию экономических взаимоотношений,

представляя одну из крупнейших в мире региональных межгосударственных организаций, признанную международным сообществом и основанную на сотрудничестве равноправных независимых государств,

учитывая появление новых глобальных и региональных рисков и вызовов,

стремясь к консолидации и объединению усилий государств – участников СНГ в целях расширения стратегического экономического сотрудничества, поиска новых форматов взаимодействия на континентальном и межконтинентальном уровнях,

заявляем о дальнейшем развитии стратегического экономического сотрудничества государств – участников СНГ в целях укрепления стабильности и устойчивого экономического развития, неуклонного расширения многостороннего конструктивного диалога во имя глобального мира, прогресса и роста благосостояния населения.

Основой стратегического экономического сотрудничества государств – участников СНГ является прочный союз равноправных партнеров, который представляет собой важный компонент стабильного экономического роста на евроазиатском пространстве. Этот союз является долгосрочным и перспективным экономическим партнером для европейских и азиатских стран, крупным энергетическим и транспортно-транзитным узлом континентального значения.

Важное место в развитии и укреплении СНГ занимают разработка новых подходов к совместной деятельности как в рамках Содружества, так и в рамках мирохозяйственных связей, закрепление за ним статуса лидирующей организации в процессах развития мировой экономики, поиска новых форматов сотрудничества.

Государства – участники СНГ поддерживают и активно реализуют Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года для укрепления всеобщего мира в условиях большей свободы.

Эффективное использование всего комплекса возможностей, включая взаимовыгодное экономическое сотрудничество и кооперацию внутри СНГ, открывает перед государствами – участниками СНГ реальные перспективы динамичного экономического роста и усиления их влияния на развитие мировой хозяйственной системы.

Стратегическое экономическое сотрудничество государств – участников СНГ базируется на соблюдении международных договоров, законодательства государств – участников СНГ, взаимной выгоде, равноправии и недискриминации, транспарентности, экономической эффективности, ресурсосбережении, экологической безопасности и использовании высоких технологий.

Целями стратегического экономического сотрудничества государств – участников СНГ являются: дальнейшее укрепление фундаментальных основ Содружества, его интеграция (как и интеграция каждого из государств – участников СНГ) в мирохозяйственные связи в качестве пространства, на котором осуществляются крупнейшие транспортные и энергетические проекты, создаются современная инфраструктура, коммуникации, международные транспортные коридоры, логистические центры межрегионального и глобального масштаба; значительное увеличение экономического потенциала Содружества, на основе которого будут обеспечиваться эффективное развитие и стабильный экономический рост каждого из государств – участников СНГ, обеспечивающий в том числе снижение бедности, решение проблем безработицы; повышение международного авторитета СНГ, усиление взаимодополняемости и эффективное использование экономического потенциала государств – участников СНГ на благо их народов.

Задачами стратегического экономического сотрудничества государств – участников СНГ определены:

расширение влияния Содружества и государств – участников СНГ на мирохозяйственные процессы посредством инициирования совместных глобальных и региональных инвестиционных проектов и программ развития экономических территорий;

создание эффективных механизмов партнерства, основанных на экономической заинтересованности государств – участников СНГ и третьих стран и/или авторитетных международных организаций для достижения Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года;

формирование благоприятных условий для стратегического экономического сотрудничества, объединение потенциальных возможностей государств – участников СНГ при реализации глобальных и региональных инвестиционных проектов и программ развития с одновременным решением экологических проблем;

повышение конкурентоспособности государств – участников СНГ за счет широкого применения инноваций и нанотехнологий, комплексного использования имеющихся природных и экономических ресурсов, объединения усилий по поддержке малого и среднего бизнеса, расширения форм сотрудничества и обеспечения поддержки партнерских связей в рамках мировой экономической системы;

последовательная интеграция в мировую транспортную систему и дальнейшее развитие национальных инфраструктур государств – участников СНГ вдоль международных транспортных коридоров, связующих маршрутов и узлов на направлениях Восток – Запад и Север – Юг;

объединение географических и инфраструктурных возможностей, технического, технологического и транзитного потенциалов государств – участников СНГ;

обеспечение и укрепление финансовой стабильности на пространстве Содружества;

противодействие коррупции, легализации преступных доходов и финансированию терроризма, другим угрозам и вызовам в целях укрепления экономической стабильности, в том числе на глобальном уровне, обеспечения международной безопасности;

достижение максимальной эффективности в совместном решении проблем, порождаемых глобализацией, использование ее преимуществ для укрепления позиций Содружества и государств – участников СНГ на международных финансовых и товарных рынках;

обеспечение эффективной диалоговой площадки на всех уровнях для реализации перечисленных задач для подготовки соответствующих международных документов в рамках Содружества и укрепления его авторитета и позиций на международных рынках капитала.

Приоритетными направлениями деятельности государств – участников СНГ для достижения указанных целей и решения сформулированных задач являются:

либерализация условий и дальнейшее развитие взаимной торговли, отмена действующих ограничений и изъятий из режима свободной торговли, в том числе касающихся импорта сырья и экспорта готовой продукции, в целях обеспечения свободного доступа товаров национальных производителей на рынки государств – участников СНГ;

развитие производственных кооперационных связей между предприятиями и технологически взаимосвязанными производствами, разработка межгосударственных программ по техническому перевооружению, инновационным технологиям, взаимодействие на передовых направлениях научно-технического сотрудничества;

разработка и реализация кооперационных проектов в таких сферах, как сельскохозяйственное производство, легкая промышленность, производство строительных материалов, ювелирная промышленность, и в других отраслях;

разработка и реализация крупных совместных инвестиционных проектов, в первую очередь в области транспорта, энергетики и телекоммуникаций, оказывающих определяющее воздействие на развитие экономики государств – участников СНГ, привлечение инвестиций для их реализации, в том числе в специальные экономические зоны государств – участников СНГ;

создание стабильных систем международных энергетических поставок (как электроэнергии, так и углеводородов), разработка эффективных схем и моделей взаимодействия как на пространстве СНГ, так и на глобальных энергетических рынках;

участие в рамках ООН в разработке механизмов развития сотрудничества в энергетической сфере;

углубление сотрудничества в области энергетики в целях повышения надежности энергоснабжения и оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов;

сотрудничество в области добычи, транспортировки и транзита углеводородов;

развитие взаимодействия в области транспорта – одном из важнейших элементов мировой экономики, в том числе развитие и повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров, проходящих через территории государств – участников СНГ; создание разветвленной и безопасной международной транспортной инфраструктуры с учетом интересов всех стран региона и при участии международных организаций; реализация крупных международных и региональных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры, направленных на развитие межрегиональных связей на пространстве СНГ и реализацию транзитного потенциала Содружества, позволяющих вывести экономическое и торговое сотрудничество между государствами – участниками СНГ и третьими странами на качественно новый уровень, придать мощный импульс межрегиональным связям на долгосрочную перспективу, заложить фундамент архитектуры нового геоэкономического пространства на Евразийском континенте;

расширение сотрудничества государств – участников СНГ с региональными экономическими комиссиями, в частности Европейской экономической комиссией ООН и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана, в контексте развития устойчивого транспорта, устойчивой транспортной связуемости и модернизации международной транспортной инфраструктуры в Евразии;

развитие транспортно-коммуникационной системы Содружества (железные и автомобильные дороги, аэропорты и морские порты, трубопроводный транспорт) в целях рационального размещения производительных сил во всех государствах – участниках СНГ и обеспечения устойчивой мобильности населения, увеличения объемов внутреннего и международного туризма, активизации предпринимательской деятельности;

повышение эффективности тарифной политики и устранение влияния фискально-административных барьеров при осуществлении международных грузовых перевозок; оптимизация процессов перевозки; повышение уровня взаимодействия между различными структурами транспортных систем, в том числе морскими портами государств – участников СНГ при транзитных перевозках; гармонизация национальных систем организации воздушного движения государств – участников СНГ в соответствии со стандартами и рекомендуемой Практикой ИКАО;

создание крупных транспортно-логистических центров;

дальнейшее развитие сотрудничества в финансовой сфере;

расширение научно-технического и инновационного сотрудничества как основы для создания совместной конкурентоспособной продукции, в том числе на рынках третьих стран;

развитие и совместное использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в целях повышения конкурентоспособности государств – участников СНГ и обеспечения информационной безопасности в рамках Содружества;

дальнейшее развитие сотрудничества в сфере образования, науки, здравоохранения, труда, занятости и социальной защиты населения, культуры, информации, спорта и туризма;

взаимодействие по вопросам охраны окружающей среды;

взаимодействие по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий; активизация совместной деятельности по предупреждению и противодействию природным и техногенным катастрофам;

укрепление сотрудничества с ООН и другими международными организациями по решению вопросов, связанных с охраной окружающей среды, изменением климата, управлением водными ресурсами, сохранением биоразнообразия, борьбой с деградацией земель, с целью достижения Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года;

укрепление региональной составляющей – многостороннее взаимодействие государств – участников СНГ и их регионов в решении вопросов экономического, социального и культурного развития регионов и приграничных территорий, упрочения дружбы и добрососедства.

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Реализация целей Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств позволит: более полно использовать социально-экономический потенциал каждого государства – участника СНГ и Содружества в целом, расширить их равноправное, взаимовыгодное и комплексное сотрудничество, устойчиво наращивать взаимные экономические связи; повысить конкурентоспособность национальной экономики, противостоять рискам и угрозам мировых кризисов; обеспечить выход на качественно новый уровень развития, усилить позиции государств – участников СНГ в мировой экономике, способствовать росту уровня благосостояния граждан.

Ашхабад, 11 октября 2019 года

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