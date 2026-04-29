Китай предлагает Туркменистану проект солнечных электростанций на 300 мегаватт

Туркменистан рассматривает предложение Китая по строительству солнечной электростанции. Об этом заявил заместитель министра энергетики Туркменистана Сердар Сапаров, выступая на туркмено-китайском бизнес-форуме, который прошел в Ашхабаде 29 апреля.

«Мы высоко ценим партнерство с Китайской Народной Республикой. В настоящее время изучается предложение китайской компании PowerChina по строительству солнечных электростанций мощностью 300 мегаватт», – заявил Сапаров.

Он также подчеркнул, что в рамках реализации проекта компания предлагает льготные долгосрочные кредитные средства.

В последние годы в целях выполнения требований международных конвенций, к которым присоединился Туркменистан, страна взяла курс на внедрение возобновляемых источников энергии и сокращение вредных выбросов.

«В западном регионе страны уже подготовлена к сдаче в эксплуатацию комбинированная солнечно-ветровая электростанция мощностью 10 мегаватт в Балканском велаяте, в этрапе Кызыларват. Запуск этого объекта станет символом начала масштабного внедрения зеленой энергетики нашей отрасли», – сообщил замминистра.

По данным минэнергетики, в настоящее время в Туркменистане действует 11 электростанций общей установленной мощностью 7 000 мегаватт.

«Такой потенциал дает возможность не только надежно обеспечивать внутренних потребителей, но и ежегодно увеличивать объемы экспорта электроэнергии в соседние страны», – подчеркнул спикер.

Говоря о ключевых проектах и международном сотрудничестве, он выделил проект высоковольтной линии электропередачи по направлению Туркменистан — Афганистан — Пакистан, туркменский сегмент которого был реализован при активном привлечении иностранных инвесторов.

Еще одним из значительных достижений замминистра назвал кольцевую энергосистему по направлению Ахал — Балкан, Ахал — Мары и Балкан — Дашогуз. В данном проекте активно участвовали также компании Китайской Народной Республики. ///nCa, 29 апреля 2026 г.