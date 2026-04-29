Туркмено-китайский форум: как Ашхабад и Пекин проектируют будущее двустороннего сотрудничества

Эльвира Кадырова

На фоне динамичного роста ВВП Туркменистана, достигшего по итогам 2025 года 77,4 млрд долларов, в Ашхабаде открылся первый туркмено-китайский бизнес-форум, нацеленный на конвертацию высокого уровня политического доверия в новые масштабные инвестиционные проекты.

В Ашхабаде проходит первый туркмено-китайский бизнес-форум и выставка. 29 апреля на пленарном заседании форума выступили делегаты высокого уровня.

В ходе пленарной сессии форума с докладами выступили руководители профильных ведомств и представители крупного бизнеса двух стран. Со стороны Туркменистана ключевые аспекты экономического и инфраструктурного развития представили министр финансов и экономики Мамметгулы Астанагулов, министр железнодорожного транспорта Маммет Акмаммедов и министр связи Хаджимурат Худайгулыев.

Китайскую сторону представили Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Цзи Шуминь, президент Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй, а также вице-президент группы компаний «China Information Communications Technology Group» (CICT) Цзэнь Цзюнь. В своих выступлениях спикеры подчеркнули стратегический характер партнерства и обозначили новые векторы взаимодействия в транспортно-логистической, финансовой и технологической сферах.

Экономический потенциал и инвестиционный климат Туркменистана: Стратегический вектор партнерства

Выступая на пленарной сессии форума, Министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов представил детальный обзор макроэкономических достижений страны и перспектив туркмено-китайского взаимодействия. Было подчеркнуто, что мощный импульс расширению партнерства дало состоявшееся 16 апреля в Ашхабаде седьмое заседание Межправительственного комитета по сотрудничеству.

Макроэкономическая стабильность и рост

Туркменистан демонстрирует уверенную динамику развития.

«Темпы экономического роста стабильно высокие, и по итогам 2025 года и первого квартала текущего года составили 6,3%. Объем ВВП по итогам 2025 года достиг 77,4 млрд долларов США. Объем инвестиций в экономику вырос по сравнению с 2024 годом на 6% и составил свыше 12,8 млрд долларов США. Доля иностранных инвестиций составила свыше 10% от общего объема инвестиций», – заявил министр.

Приоритетными направлениями для вложений остаются ТЭК, нефте- и газохимия, электроэнергетика, строительство и агропромышленный комплекс.

По словам Астанагулова, проводимая макроэкономическая политика способствует устойчивой стабильности, снижению инфляции, которая по итогам 2025 года составила 3,2%.

В качестве примера успешного взаимодействия была отмечена реализация четвертого этапа освоения месторождения «Галкыныш» — недавно подписан контракт на строительство объектов производительностью 10 млрд кубометров товарного газа в год. Наряду с традиционными секторами, Туркменистан нацелен на активное внедрение технологий искусственного интеллекта и цифровизацию транспортно-логистических сетей.

Особое внимание в докладе было уделено фискальной политике и стимулированию частного сектора. Мамметгулы Астанагулов отметил, что налоговая нагрузка в стране остается стабильной на протяжении последних 20 лет, а ставки налогов являются одними из самых низких в регионе:

для малого и среднего бизнеса налог на доходы составляет всего 2% при освобождении от НДС;

для крупных предприятий ставка налога на прибыль установлена на уровне 8%;

сельхозпроизводители полностью освобождены от уплаты налогов.

Результатом таких мер стал рост негосударственного сектора, чья доля в экономике (без учета ТЭК) на сегодняшний день достигла 72,8%.

Туркменистан планомерно интегрируется в мировую торговую систему. Инвестиционная привлекательность страны подтверждается международными институтами: в июле 2025 года агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг страны на уровне «BB-» с позитивным прогнозом. Всемирный банк включил страну в процесс присвоения рейтинга по системе Business Ready. Кроме того, в текущем году Всемирный банк внес Туркменистан в аналитический доклад «Глобальные экономические перспективы» и документ «Прогноз по макроэкономике и благосостоянию населения по странам мира».

Резюмируя выступление, министр выразил уверенность, что совместными усилиями Туркменистан и Китай смогут превратить общий потенциал в реальные проекты, приносящие ощутимую пользу государствам и народам.

Стратегическое сопряжение и новые горизонты: взгляд китайской стороны

Особое внимание участников форума было приковано к выступлению Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Туркменистане Цзи Шуминя.

Было отмечено, что укрепление и углубление туркмено-китайского торгово-экономического взаимодействия сегодня актуально как никогда, и это партнерство обладает колоссальными преимуществами. Сюда относится поддержание высокого уровня политического доверия между лидерами, глубокие исторические корни традиционной дружбы, приверженность концепции взаимной выгоды, стратегическая взаимодополняемость

Газовая отрасль — это опора туркмено-китайского взаимодействия. На принципах равенства и взаимной выгоды построены три линии трансграничного газопровода, которые демонстрируют эффективную и стабильную работу. На сегодняшний день в Китай поставлено более 460 миллиардов кубометров туркменского природного газа, и Китай уже 15 лет подряд остается крупнейшим торговым партнером Туркменистана.

Несмотря на изменчивость международной обстановки, лидеры Китая и Туркменистана всегда смотрят на перспективу, обеспечивая безопасность и стабильность двусторонних связей во всех сферах, включая энергетику.

Китай готов вместе с Туркменистаном реализовывать достигнутые договоренности и трансформировать высокий уровень политических связей в конкретные результаты.

В частности, в перспективе – укрепление энергетического сотрудничества. Используя Генеральное соглашение о принципах сотрудничества в газовой сфере, стороны намерены консолидировать усилия по текущим проектам, в частности, успешно реализовать последующие этапы освоения месторождения «Галкыныш», что выведет взаимодействие Туркменистана и Китая на новый уровень.

Также, перспективным является совершенствование правовой базы, расширение сотрудничества в несырьевых секторах.

Китай видит огромный потенциал для сотрудничества с Туркменистаном в таких новых областях, как транспорт и логистика, чистая энергетика, современное сельское хозяйство и искусственный интеллект.

Подводя итоги пленарного заседания, можно констатировать, что туркмено-китайские отношения вышли на уровень глубокой интеграции, где традиционное энергетическое партнерство дополняется амбициозными планами в сфере высоких технологий и транспорта. Сопряжение стратегий «Возрождение Шелкового пути» и «Один пояс, один путь» создает уникальный экономический коридор, подкрепленный как мощной ресурсной базой, так и стабильным инвестиционным климатом Туркменистана.

Форум в Ашхабаде наглядно подтвердил: обе страны готовы не только поддерживать статус-кво в газовой отрасли, но и активно диверсифицировать взаимодействие. ///nCa, 29 апреля 2026 г.