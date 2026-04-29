ПХГ, цифровизация и технологии: Туркменистан приглашает китайских партнеров к реализации мегапроектов в нефтегазовом секторе

Эльвира Кадырова

Освоение супергигантского месторождения Галкыныш и перспективные направления для партнерства в нефтегазовом секторе Туркменистана стали центральной темой выступления заместителя председателя Государственного концерна «Туркменгаз» Мурата Арчаева на туркмено-китайском бизнес-форуме в Ашхабаде.

«Галкыныш» — фундамент энергетической стабильности

По последним оценкам независимой компании GaffneyCline, запасы месторождения «Галкыныш» (включая структуры Гаракель и Яшлар) составляют колоссальные 27,4 трлн кубических метров газа.

Арчаев сообщил, что первый этап освоения уже успешно функционирует: три газоперерабатывающих завода совокупной мощностью 30 миллиардов кубометров в год работают в штатном режиме.

Важнейшим событием года стало подписание с Китаем контракта на проектирование и освоение четвертого этапа Галкыныша проектной мощностью 10 миллиардов кубометров товарного газа в год. Примечательно, что данный проект Туркменистан реализует за счет собственных средств.

Приоритет — китайским технологиям и технике

Заместитель председателя ГК «Туркменгаз» высоко оценил надежность китайского оборудования. В качестве примера была приведена стройка афганского участка газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), где эффективно работают более 200 единиц спецтехники от ведущих брендов КНР, таких как Zoomlion и SANY.

Как заявил Арчаев, Туркменистан видит дальнейший потенциал сотрудничества по следующим категориям:

Тяжелая строительная и земляная техника, буровое оборудование, буровые установки, противовыбросовое оборудование, бурильные инструменты.

Трубная продукция: бурильные и насосно-компрессорные трубы, трубы большого диаметра для магистральных газопроводов.

Технологическое оборудование для объектов подготовки и переработки газа, сварочные и изоляционные материалы, запасные части для действующих объектов.

Все закупки проводятся через открытые тендеры, к участию в которых Арчаев пригласил китайских производителей.

Стратегические горизонты: ПХГ и цифровая трансформация

Среди новых векторов сотрудничества были обозначены:

Подземные хранилища газа (ПХГ): Туркменистан планирует создание современных мощностей для обеспечения гибкости экспортных поставок. «Проект рассматривается в формате EPC-контракта с привлечением квалифицированного подрядчика, обладающего проверенным опытом по проектированию и строительству подобного масштаба проектов», – сообщил Арчаев.

Цифровизация: ГК «Туркменгаз» нацелен на внедрение систем мониторинга скважин в режиме реального времени, предиктивная аналитика, автоматизация систем управления, интегрированные платформы управления месторождениями.

«Мы открыты к пилотным внедрениям и тиражированию успешных решений», – подчеркнул спикер.

Приглашение на OGT 2026

В завершение своего выступления Мурат Арчаев пригласил участников форума на 31-ю международную конференцию и выставку «Нефть и газ Туркменистана» (OGT-2026). Форум пройдет в Ашхабаде в октябре 2026 года и станет главной площадкой для заключения прямых контрактов и установления деловых связей в форматах B2B и B2G.

«Туркменгаз» настроен на продолжение и углубление сотрудничества с китайскими партнерами на основе двадцатилетнего накопленного опыта. Приглашаем к практическому взаимодействию по всем обозначенным направлениям», — резюмировал замглавы госконцерна. ///nCa, 29 апреля 2026 г.