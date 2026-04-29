Туркменистан планирует модернизацию ключевых железнодорожных магистралей на восточном и западном направлениях

Эльвира Кадырова

Министр железнодорожного транспорта Туркменистана Маммет Акмаммедов представил на туркмено-китайском бизнес-форуме в Ашхабаде масштабную стратегию модернизации транспортной системы страны, отведя ключевую роль технологическому сотрудничеству с Китайской Народной Республикой.

Одним из главных анонсов форума стали детали модернизации железной дороги на линии Ашхабад — Туркменбаши. По словам министра, отрасль уже объявила международный конкурс на подготовку технико-экономического обоснования модернизации железной дороги и ее инфраструктуры.

«При модернизации железной дороги Ашхабад — Туркменбаши планируется осуществлять пассажирские перевозки со скоростью 160 км/ч и грузовые со скоростью 90 км/ч, а также увеличить вместимость дневных и ночных поездов до 35 пар и установить вес каждой пары колес на уровне 28 тонн», – заявил Акмаммедов.

Таким образом будут улучшены искусственные сооружения и инфраструктурные здания железной дороги, а также техническое обслуживание, и будет установлена современная надежная система обеспечения безопасности движения поездов.

Десятилетия успешного партнерства с КНР

Министр отметил, что Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана сотрудничает с заводом по производству локомотивов и пассажирских вагонов Китайской Народной Республики с 2005 года. За это время Туркменистан закупил в КНР:

180 грузовых, пассажирских и маневровых дизельных локомотивов;

423 пассажирских вагона (включая служебные вагоны, вагоны-купе, вагоны-рестораны, ручные из Таншаня, Шицзячжуана и Нанкина).

Особое внимание было уделено партнерству в 2025–2026 годах. Так, в 2025 году на базе завода CRRC Ziyang было проведено капитальное обслуживание 20 тепловозов из Туркменистана.

«В этом году планируется провести капитально-техническое обслуживание в общей сложности 20 дизельных локомотивов, включая 10 пассажирских и 10 грузовых, и приобрести 5 новых грузовых дизельных локомотивов», – сообщил министр.

Взгляд в будущее: коридор Китай — Средняя Азия — Европа

Как заявил Акмаммедов, в настоящее время ведущие компании Китайской Народной Республики активно сотрудничают с Туркменистаном в модернизации железных дорог страны и выдвигают выгодные предложения по созданию передового высокоскоростного железнодорожного транспорта.

«В связи с вводом в эксплуатацию нового транзитно-железнодорожного коридора в строящемся международном маршруте Китай — Кыргызстан — Узбекистан, нашей стране необходимо провести масштабные реформы в железнодорожном секторе и создать современную надежную систему», – подчеркнул министр.

По словам Акмаммедова, Китай предложил Туркменистан подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве для углубления эксплуатации скоростной автомагистрали Китай — Средняя Азия — Европа.

Это, в свою очередь, диктует необходимость модернизации железнодорожной инфраструктуры страны, улучшения логистических услуг на восточных, западных маршрутах внутри страны.

«Модернизация железных дорог на маршрутах Ашхабад — Туркменбаши и Ашхабад — Туркменабат позволит наладить надежные и удобные транзитные перевозки в регионе и превратит страну в мультимодальный транспортный узел», – отметил министр. ///nCa, 29 апреля 2026 г.