Туркменистан закупает китайское нефтегазовое оборудование на 439 млн долларов

Китайские компании поставили для нефтегазовой отрасли Туркменистана оборудование и технику на сотни миллионов долларов США, выполнив десятки контрактов. Это следует из выступления заместителя председателя Государственного Концерна «Туркменбит» Батыра Джумаева на туркмено-китайском бизнес-форуме в Ашхабаде, 29 апреля.

«Наше взаимодействие с китайскими партнерами — это пример доверия и технологического сотрудничества. На сегодняшний день, без учета деятельности компании Sinopec, между концерном и компаниями Китайской Народной Республики реализуется 29 контрактов», – заявил Джумаев.

«Туркменнебит» закупает из Китая современное оборудование для энергетического машиностроения, высокотехнологическое геофизическое и нефтегазовое оборудование, трубную продукцию, химические реагенты, различные запасные части и специализированную технику.

«Общая сумма этих контрактов превышает 439 миллионов долларов США на сегодняшний день, что наглядно подтверждает наше доверие качеству и инновациям китайских производителей», – подчеркнул замглавы Концерна.

Партнерство с Sinopec

Отдельно спикер рассказал о деятельности ключевого партнера «Туркменнебит»— Международной нефтяной сервисной компании при Китайской нефтехимической корпорации Sinopec.

На сегодняшний день Sinopec выполнил работы в рамках контрактных обязательств на сумму более 170 миллионов долларов США. Добыча новой нефти составила более 900 тысяч тонн, а суточный уровень добычи достиг более 1500 тонн», – заявил Батыр Джумаев.

В рамках сервисного контракта Sinopec осуществляет капитальный ремонт и реанимацию простаивавших скважин, наклонно-направленное бурение, монтаж и пусконаладку сложнейшего подземного и наземного оборудования, а также друге виды работ.

«Взаимовыгодное сотрудничество с нашими китайскими друзьями позволяет госконцерну «Туркменнебит» уверенно смотреть в будущее. Мы нацелены на дальнейшее поступательное развитие партнерских отношений и реализацию новых масштабных проектов в нефтегазовой отрасли Туркменистана», – резюмировал заместитель Председателя ГК «Туркменнебит». ///nCa, 29 апреля 2026 г.