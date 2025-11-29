В Ашхабаде отметили 54-ю годовщину образования ОАЭ: посол объявил о рекордном росте торговли с Туркменистаном

28 ноября 2025 года Посол ОАЭ в Туркменистане в Ашхабаде Ахмед Аль-Хай Аль-Хамели провел торжественный прием по случаю 54-летней годовщины со дня образования Объединенных Арабских Эмиратов.

На мероприятии присутствовали главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде, представители туркменских деловых кругов, журналисты, общественные деятели, известные блогеры и инфлюенсеры. Главным гостем от правительства Туркменистана стал заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Приветствуя гостей, Посол отметил, что двусторонние отношения между Туркменистаном и ОАЭ продемонстрировали беспрецедентный рост на всех уровнях: объём торгового обмена между двумя странами в 2024 году достиг 1,759 млрд долларов США (ненефтяная торговля), что представляет собой рост на 75% по сравнению с 2023 годом. ОАЭ занимают третье место среди торговых партнёров Туркменистана за первые девять месяцев 2025 года.

В энергетическом секторе: компания ADNOC (через своё инвестиционное подразделение XRG) совместно с малайзийской Petronas и туркменскими госкомпаниями «Хазарнебит» и «Туркменнебит» подписала контракт о разделе продукции по освоению газовых месторождений.

На дипломатическом уровне – высокопоставленная делегация ОАЭ приняла участие в Третьей конференции ООН по вопросам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, проходившей в прикаспийском городе Аваза.

Что касается транспортного сектора, в сентябре 2025 года подписан Меморандум о взаимопонимании между национальным железнодорожным оператором ОАЭ Etihad Rail и Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана.

Посол также отметил успешное сотрудничество в сферах образования, спорта и подготовки дипломатических кадров.

В своём ответном слове министр Рашид Мередов подчеркнул, что встречи на высоком уровне между лидерами ОАЭ и Туркменистана стран всячески поощряют взаимовыгодное сотрудничество по перспективным направлениям.

«Наши страны крайне заинтересованы в сохранении высоких темпов взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах», — заявил глава туркменского МИД.

Ниже приводим полный текст выступления Посла Ахмеда Аль-Хамели:

Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел

Ваше Превосходительство Рашид Мередов, Главы, аккредитованных в Туркменистане, дипломатических представительств, Господа Послы, Дорогие гости, Уважаемые дамы и господа,

Сегодня мы отмечаем 54-ю годовщину Национального дня Объединённых Арабских Эмиратов, и в этот особый день мы рады Вашему присутствию и участию. С этой трибуны, я бы хотел передать тёплые приветствия от имени:

Президента Объединённых Арабских Эмиратов, Его Высочества Шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна,

Вице-президента, Премьер-министра ОАЭ, Правителя Дубая, Его Высочества Шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума,

Вице-президента ОАЭ, Заместителя Председателя Кабинета Министров и Руководителя Президентской Администрации, Его Превосходительства Шейха Мансура бин Заида Аль Нахайяна,

а также Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра Иностранных дел ОАЭ, Его Превосходительства Шейха Абдуллы бин Заида Аль Нахайяна,

Президенту Туркменистана, Его Превосходительству Сердару Бердымухамедову,

и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана, Его Превосходительству Гурбангулы Бердымухамедову.

Хотел бы подчеркнуть, что отношения между ОАЭ и Туркменистаном всегда отличались динамичным развитием на уровне руководства двух стран, что ярко проявилось в обмене визитами на высоком уровне.

Его Превосходительство шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян, Вице-президент ОАЭ, посетил Туркменистан и 21 февраля текущего года встретился с Президентом Туркменистана, Его Превосходительством Сердаром Бердымухамедовым, и Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Его Превосходительством Гурбангулы Бердымухамедовым, получив приглашение принять участие в международной конференции, посвящённой вопросам доверия и мира.

А 14 мая этого года Туркменистан посетили три министра ОАЭ: Его Превосходительство Сухейль аль-Мазруи, Министр Энергетики и Инфраструктуры, Специальный посланник Министра Иностранных дел ОАЭ по Туркменистану; Его Превосходительство доктор Султан аль-Джабер, Министр Промышленности и Передовых Технологий; и Его Превосходительство Ахмед аль-Саиг, ныне занимающий должность Министра Здравоохранения. Они провели встречи с Президентом Туркменистана Его Превосходительством Сердаром Бердымухамедовым и Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Его Превосходительством Гурбангулы Бердымухамедовым.

Хотел бы отметить, что двусторонние отношения продемонстрировали беспрецедентный рост на всех уровнях: объём торгового обмена между двумя странами в 2024 году достиг 1,759 млрд долларов США (ненефтяная торговля), что представляет собой рост на 75% по сравнению с 2023 годом. ОАЭ стремятся удвоить этот показатель в ближайшие годы.

ОАЭ занимают третье место среди торговых партнёров Туркменистана за первые девять месяцев 2025 года. И благодаря плодотворному и постоянному сотрудничеству между нашими странами, мы находимся в одном шаге от того, чтобы ОАЭ стали вторым или третьим торговым партнёром Туркменистана в ближайшем будущем.

В связи с этим посольство в течение этого года стремилось к более широкому укреплению двусторонних отношений, особенно в энергетическом секторе, что было увенчано выходом компании ADNOC на туркменский рынок.

В мае текущего года был подписан контракт о разделе продукции по освоению газовых месторождений (в блоке №1 в акватории Каспийского моря) между компанией XRG — инвестиционным подразделением ADNOC — и компанией Petronas совместно с государственными предприятиями «Хазарнебит» и «Туркменнебит» Туркменистана.

Также было подписано долгосрочное соглашение о продаже газа между компанией XRG, компанией Petronas и Государственным Концерном «Туркменгаз» Туркменистана.

На дипломатическом уровне.

В августе текущего года высокопоставленная делегация во главе с Его Превосходительством Сухейлем аль-Мазруи, Министром Энергетики и Инфраструктуры, Специальным Посланником Министра Иностранных Дел ОАЭ по Туркменистану, приняла участие в Третьей конференции ООН по вопросам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, проходившей в прикаспийском городе Аваза.

Что касается транспортного сектора, то в сентябре был подписан Меморандум о взаимопонимании между компанией «Этихад Рейлвэй» (железные дороги ОАЭ) и Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана.

Что касается экономических отношений, то в октябре Торгово-промышленная палата эмирата Шарджа (ОАЭ) организовала второй туркмено-эмиратский бизнес-форум, в котором приняли участие многочисленные предприниматели и руководители торгово-промышленных палат обеих стран.

Что касается сферы образования и спорта.

В мае, я выступил в Университете нефти и газа с лекцией, посвящённой роли Объединённых Арабских Эмиратов, в области искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики и инноваций.

А в текущем ноябре я прочитал лекцию в Университете имени Махтумкули о роли ОАЭ в укреплении ценностей толерантности, сосуществования и мира между народами мира.

Посольство также в третий год подряд курировало программу подготовки дипломатов в сотрудничестве с Дипломатической академией Анвара Гаргаша, в рамках которой 7 студентов из Туркменистана проходят обучение.

В августе текущего года Посольство ОАЭ в Туркменистане в третий раз организовало учебно-тренировочный лагерь для юных спортсменов велосипедного клуба Абу-Даби при содействии Министерства иностранных дел Туркменистана, при этом участники команды почувствовали себя как у себя дома благодаря всесторонней поддержке, оказанной туркменской стороной в целях успешной организации данного лагеря.

В октябре текущего года Посольство ОАЭ провело в Ашхабаде «Третье спортивное мероприятие по фитнесу», в котором приняли участие 120 спортсменов и спортсменок, в честь 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

А в следующем месяце, декабре, национальная сборная Туркменистана примет участие в гонке „Гран Фондо“ в рамках Недели велоспорта в Абу-Даби — также третий год подряд.

Посольство ОАЭ неизменно стремится проводить подобные мероприятия между двумя странами, чтобы вывести туркмено-эмиратские отношения на ещё более высокий уровень.

Окружающая среда.

В свете роли, которую Объединённые Арабские Эмираты играют на международной арене, ОАЭ совместно с Республикой Сенегал готовятся принять Конференцию ООН по водным ресурсам в следующем году — 2026.

Через эту платформу мы стремимся укрепить международное сотрудничество в данной сфере и стимулировать инвестиции в инновации для решения глобальных проблем нехватки воды посредством Водной Инициативы имени Мухаммеда бин Зайда.

В этой связи хотел бы отметить все инициативы Правительства Туркменистана, направленные на расширение международного сотрудничества по спасению Аральского моря от высыхания и созданию международной экологической платформы по защите водных ресурсов Каспийского моря.

В этом же контексте подтверждаю, что ОАЭ продолжают наращивать инвестиции в международные климатические инициативы, поддерживая инновационные решения в этой сфере и укрепляя развитие чистой энергетики. ОАЭ полностью привержены выполнению положений «Эмиратского соглашения», принятого на COP28, состоявшейся в Дубае в 2023 году.

Экономические достижения.

Объединённые Арабские Эмираты стали ведущей мировой моделью устойчивого экономического развития: объём внешней торговли страны в 2024 году достиг 1 трлн 424 млрд долларов США.

В первой половине 2025 года этот показатель достиг рекордных значений, превысив 470,3 млрд долларов США.

Рост внешней торговли ОАЭ составил 24,5% в год.

Экономический рост ОАЭ к концу текущего года достигнет 4,8% в годовом исчислении.

ОАЭ заняли первое место в арабском мире по индексу экономической стабильности и пятое место в мире среди четырех ведущих государств по уровню конкурентоспособности экономики, эффективности правительства, силе законодательства и привлекательности бизнес-среды.

Кроме того, страна второй год подряд занимает второе место в мире по количеству новых проектов прямых иностранных инвестиций.

Общие достижения.

В числе ключевых достижений: авиакомпания Emirates заняла первое место в мире среди дальнемагистральных авиаперевозчиков.

Кроме того, через аэропорты ОАЭ в 2024 году прошло 148 миллионов пассажиров. ОАЭ также владеют и управляют 106 морскими портами в более чем 78 странах мира, демонстрируя высокую эффективность их работы. Эмиратский паспорт занял первое место в мире в 2025 году по версии «Passport Index». ОАЭ заняли десятое место в мировом рейтинге «Global Soft Power Index». В космической сфере ОАЭ запустили шесть различных спутников в первом квартале текущего года.

В связи с объявлением 2025 года в ОАЭ «Годом общества» под девизом «Рука об руку» значительно вырос уровень участия женщин во всех государственных структурах.

В правительстве ОАЭ работают 11 женщин-министров, что составляет 28% от общего состава Кабинета министров.

Эмиратские женщины составляют 49,5% сотрудников МИД и занимают 50% мест в Федеральном национальном совете по итогам выборов 2023 года.

Что касается молодёжи, ОАЭ запустили Национальную молодёжную повестку «Youth Agenda 2031», включающую программы «Маснаайн» и «Нафес». В дополнение к этому страна реализует устойчивую стратегию всестороннего развития, включающую в себя успехи в поддержке молодёжи, предпринимательства и гендерного равновесия, включая инициативу «5000 цифровых талантов из числа молодёжи».

Эти усилия направлены на подготовку молодого поколения к руководству новой экономической эпохой, основанной на технологиях, устойчивом развитии и инновациях.

Искусственный интеллект.

С начала 2025 года Объединённые Арабские Эмираты уделяют особое внимание развитию инфраструктуры искусственного интеллекта в стране.

В марте текущего года Университет Мухаммеда бин Зайда по искусственному интеллекту — входящий в десятку лучших мировых университетов данной специализации — запустил первую в регионе программу бакалавриата по ИИ.

Это способствует подготовке высококвалифицированного поколения эмиратских и арабских специалистов в научной и технологической сферах.

В мае текущего года Его Высочество шейх Мухаммед бин Зайд Аль Нахайян, Президент ОАЭ, совместно с Президентом США Дональдом Трампом запустили проект «Stargate Emirates» и Эмиратско-американский центр искусственного интеллекта мощностью 5 ГВт в сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями.

Этот шаг направлен на укрепление статуса ОАЭ как глобального центра искусственного интеллекта. Согласно рейтингу американской компании TRG, ОАЭ заняли второе место в мире в списке лучших стран в сфере искусственного интеллекта в 2025 году.

В том же контексте Объединённые Арабские Эмираты в текущем ноябре объявили о запуске инициативы ОАЭ «Искусственный интеллект во благо развития» объёмом в один миллиард долларов, предназначенной для финансирования проектов в области искусственного интеллекта в странах Африки. Это объявление было сделано в ходе недавних заседаний саммита Группы двадцати в Южной Африке.

Гуманитарная дипломатия.

В рамках укрепления гуманитарной дипломатии во всём мире Объединённые Арабские Эмираты под руководством Его Высочества шейха Мухаммеда бин Зайда Аль Нахайяна, Президента государства — да хранит его Аллах — сыграли исключительную роль в сфере гуманитарной и спасательной деятельности.

С начала эскалации в октябре 2023 года ОАЭ предоставили сектору Газа медицинскую, гуманитарную и продовольственную помощь всеми возможными путями — по суше, морю и воздуху — на сумму свыше 1,5 млрд долларов США.

Эмиратская помощь составила 44% от общего международного объёма помощи Газе на сегодняшний день.

Судан.

Гуманитарная помощь, предоставленная ОАЭ, пострадавшим от продолжающегося с апреля 2023 года вооружённого конфликта в Судане, составила около 680 млн долларов США. Её получили более двух миллионов человек.

Йемен.

В этом ноябре Объединённые Арабские Эмираты объявили о выделении одного миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Йемена с целью укрепления системы электроснабжения в стране, которая была разрушена войной в последние годы.

Украина.

ОАЭ выделили 105 млн долларов США на гуманитарную помощь Украине с начала конфликта.

Внешняя политика.

Хотел бы подчеркнуть, что внешняя политика Объединённых Арабских Эмиратов выбрала путь мудрости, стремясь укреплять механизмы международного сотрудничества и работать с многосторонними организациями в рамках Устава ООН, с целью достижения дипломатических и мирных решений и обеспечения устойчивого урегулирования конфликтов вместо простого их управления — будь то в секторе Газа, Украине, Судане или Йемене. Перед нами ясно проявляется необходимость возвращения к пути мира, утверждения справедливости и преобладания языка диалога для завершения конфликтов. Именно поэтому мы ведём усилия по продвижению повестки дня «Толерантность, мир и безопасность», подтверждая приверженность основополагающим ценностям Устава ООН и стремясь разорвать порочные круги конфликтов.

Таким образом, моя страна неизменно поддерживает мирное урегулирование палестино-израильского конфликта и основывается на принципе двух государств.

Мы считаем необходимым создание независимого и суверенного Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет существовать бок о бок с Государством Израиль, как основа для справедливого, прочного и всеобъемлющего решения этого вопроса.

При условии эффективного палестинского правительства, обладающего исключительным контролем над оружием, обеспечивающего безопасность, стабильность и верховенство закона, где нет места террористическим и экстремистским группировкам.

Моя страна приветствует растущее число признаний Государства Палестина.

Мы искренне призываем остальные страны присоединиться к этому процессу, как вклад в лучшее будущее для региона.

В этом же контексте ОАЭ утвердили подлинную гуманитарную дипломатию, направленную на защиту человеческого достоинства даже в самых тяжёлых условиях.

ОАЭ также активно способствуют сближению позиций и взглядов.

Это позволило провести обмен более чем 4 000 военнопленных между Россией и Украиной.

Кроме того, ОАЭ стали площадкой для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

А также оказывают поддержку процессам деэскалации в Южной Азии (Пакистан — Индия, Пакистан — Афганистан).

«Меня научила жизнь».

В завершение хочу пригласить присутствующих, а также дорогих юношей и девушек Туркменистана, прочитать книгу Его Высочества шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, Вице-президента ОАЭ, Премьер-министра, Правителя Дубая — да оберегает его Аллах — под названием «Меня научила жизнь».

Эта книга является важным интеллектуальным источником для новых поколений: она отражает 60-летний путь государственной службы и человеческий опыт Его Высочества.

Это итог многих лет национальной работы и общественной службы на пути строительства и развития Объединённых Арабских Эмиратов.

В ней изложены вызовы, достижения и глубокие уроки успеха.

Позвольте мне привести несколько цитат из этой вдохновляющей книги…

«Знание — это то, что создаёт жизнь, и тот, кто прекращает учиться, прекращает жить».

«Секрет обновления жизни, развития цивилизации и прогресса человечества заключается в одном слове — инновация».

«Государства, подобно людям, нуждаются в росте, развитии и постоянных переменах. Тот, кто не меняется, оказывается под давлением обстоятельств и отступает назад».

«Будьте как дождь: куда бы он ни пролился — приносит пользу, не различая между богатым и бедным».

«Лучшее наследие, которое мы оставляем после себя, — не деньги, а истинная мудрость и полезные знания».

Хочу подчеркнуть с этой трибуны, что Объединённые Арабские Эмираты под руководством Его Высочества шейха Мухаммеда бин Зайда Аль Нахайяна, Президента страны — да хранит его Аллах — и при постоянном внимании Его Высочества шейха Мансура бин Зайда Аль Нахайяна, Вице-президента государства, стремятся укреплять отношения во всех областях и углублять связи, объединяющие дружественные народы ОАЭ и Туркменистана.

Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее туркмено-эмиратских отношений, поскольку они обладают огромным потенциалом и перспективными возможностями в сферах газа, нефти, возобновляемой энергии, транспорта, продовольственной безопасности и других областях.

В заключение желаю народу Туркменистана постоянной безопасности, стабильности и процветания под руководством Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова, Президента Туркменистана.

Мир вам, милость Аллаха и Его благословения.

