С5 теперь превратился в С6 – что меняется?

Тарик Саиди

Преобразование консультативного механизма Центральной Азии из С5 в С6 с(из пятерки в шестерку стран) с формальным включением Азербайджана представляет собой нечто большее, чем просто дипломатическую любезность. На Ташкентском саммите в ноябре 2025 года лидеры стран Центральной Азии договорились о том, что Азербайджан будет участвовать в будущих встречах в качестве полноправного члена. Это ознаменует стратегическую перестройку, которая признает существующие реалии и создает новые возможности для региональной интеграции.

Событие заслуживает тщательного изучения теми, кто формирует политику в Евразии и за ее пределами.

Географическая логика и историческая преемственность

Расположение Азербайджана на западном берегу Каспийского моря делает его естественным конечным пунктом любого продвижения на восток из Центральной Азии. Хотя Каспий создает физическую границу, он одновременно играет соединительную функцию, и не является барьером.

Пять центральноазиатских государств уже давно сотрудничают с Азербайджаном в рамках многочисленных региональных структур, включая СНГ, Организацию экономического сотрудничества, Организацию тюркоязычных государств, ОБСЕ и ОИС.

Азербайджан обычно присутствовал на переговорах в Центральной Азии; он просто формализовал отношения, которые уже были продиктованы географией и историей.

Цивилизационные связи глубоки. Четыре из пяти центральноазиатских республик — Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан — принадлежат к тюркской языковой семье и имеют общие этнические корни с Азербайджаном.

Таджикистан, хотя и является персоязычной страной, имеет многовековую историю, религиозные традиции и культурные обмены с Азербайджаном.

Если бы кто-то убрал Каспийское море с карты, смежность этого обширного региона стала бы очевидной сразу. Формат C6 подтверждает то, что всегда было истиной: эти страны составляют единое географическое и культурное пространство.

Стратегическая связанность и необходимость создания Среднего коридора

Самое непосредственное практическое преимущество формата C6 заключается в улучшенных решениях для связуемости. Речь не только о простой транспортировке грузов, это панорамный обзор региональной интеграции: транзит грузов в нескольких направлениях, потоки энергоресурсов, цифровая инфраструктура и коммерческие сети.

Европейский союз выделил значительные ресурсы на Транскаспийский маршрут, в том числе миллиарды, специально предназначенные для транспортного сообщения по Среднему коридору. Официальная интеграция Азербайджана в центральноазиатские механизмы укрепляет институциональную базу, необходимую для эффективного освоения этих инвестиций.

Мощность Бакинского международного морского торгового порта в Аляте в настоящее время составляет 15 миллионов тонн в год, и ожидается, что она увеличится до 25 миллионов тонн по мере расширения перевозок по Среднему коридору. Развитие дополнительных объектов грузового аэропорта в Алате позволит создать мультимодальный узел, объединяющий морской, железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт.

Важное значение имеет стандартизация и согласование нормативных актов. Если руководители C6 будут рассматривать эту конфигурацию как ядро управления коридором, они смогут связать совместные стандарты в области тарифов, таможенных информационных технологий и цифровых потоков данных.

Эта институциональная архитектура имеет такое же значение, как и физическая инфраструктура. Без скоординированных таможенных процедур, цифрового отслеживания грузов и гармонизированных технических стандартов даже лучшие порты и железные дороги будут работать неэффективно.

Синергия в области энергетики и перехода к “зеленой” экономике

Азербайджан обладает особыми преимуществами в энергетическом секторе, которые дополняют возможности Центральной Азии.

Опыт страны в добыче углеводородов, строительстве трубопроводов и транзите энергоносителей создает возможности для двунаправленных потоков. Государства Центральной Азии, стремящиеся экспортировать свои энергоресурсы на запад, находят в Азербайджане как транзитный маршрут, так и партнера, обладающего соответствующими техническими знаниями.

Возможно, еще более важно то, что формат С6 появился в тот момент, когда все стороны изучают развитие возобновляемых источников энергии. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили план “зеленой энергетики” по экспорту электроэнергии, вырабатываемой солнцем и ветром, через Каспийское море на западные рынки.

Проведение COP29 в Азербайджане продемонстрировало его способность проводить международные дискуссии по климату и привлекать “зеленые” инвестиции. Государства Центральной Азии с их обширными территориями и потенциалом в области возобновляемых источников энергии могут воспользоваться опытом Азербайджана в разработке и продвижении проектов в области “зеленой” энергетики для международных инвесторов.

Геополитическое равновесие и стратегическая автономия

Выбор времени для интеграции Азербайджана в структуру С6 не случаен. Государства Центральной Азии стремятся к диверсификации всеми возможными способами, ищут альтернативные рынки в рамках своего сбалансированного подхода к внешней политике. Азербайджан предлагает выход на рынки, что подчиняется императиву диверсификации, при этом Баку не требует от государств Центральной Азии выбора стороны в более крупном геополитическом соревновании.

Это особенно важно, поскольку инфраструктурные коридоры становятся геополитическими инструментами. Железнодорожный проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан, утвержденный в 2024 году, добавит пропускную способность железнодорожным сообщением с востока на запад, обеспечиваемое также Казахстаном. В тоже время маршруты через Афганистан к портам Пакистана предлагают альтернативные варианты на юге. Формат C6, где Азербайджан выступает в качестве его западной опоры, предоставляет государствам Центральной Азии дополнительную возможность, которая усиливает их переговорные позиции со всеми более крупными державами.

За последние три года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил 14 визитов в страны Центральной Азии, в то время как его коллеги посетили Азербайджан 23 раза. Это интенсивное дипломатическое взаимодействие заложило основу для институциональной интеграции. Это также свидетельствует о внешнеполитическом подходе, основанном на устойчивом выстраивании отношений, а не на эпизодическом взаимодействии.

Взаимодополняющие модели развития

Часто упускаемый из виду аспект взаимосвязи C6 – это сравнительные модели городского развития. Демографическая концентрация Азербайджана, при которой примерно 90% населения сосредоточено в Баку, резко контрастирует с моделями Центральной Азии, где в столицах обычно проживает не более 10% населения страны. Это создает возможности для обмена знаниями по городскому планированию, развитию инфраструктуры, управлению миграцией из сельской местности в городскую и моделям предоставления услуг.

Государства Центральной Азии, сталкивающиеся с проблемами роста городов, развития сельских районов и регионального неравенства, могут изучить опыт Азербайджана в области концентрации в крупных городах.

И наоборот, Азербайджан может перенять центральноазиатские подходы к распределенному развитию и региональному управлению. Эти обмены могут показаться скорее техническими, чем стратегическими, но эффективное управление требует изучения различных моделей.

Институциональная гибкость и избирательное участие

Сила формата С6, возможно, заключается именно в его гибкости. Азербайджану не обязательно участвовать в каждой центральноазиатской инициативе, и его присутствие не должно ограничивать чисто внутри-центральноазиатское сотрудничество.

Президент Мирзиеев предложил преобразовать консультативный механизм в официальный региональный орган под названием “Сообщество Центральной Азии”, расширив его мандат, включив в него сотрудничество в области безопасности и охраны окружающей среды. Как Азербайджан впишется в расширенное сотрудничество в области безопасности, еще предстоит определить, но модель допускает вариативную геометрию — участие там, где это взаимовыгодно, и воздержание там, где это уместно.

Это выборочное взаимодействие отражает особый характер центральноазиатского регионального сотрудничества и в то же время признает роль Азербайджана в областях, где транскаспийская координация приносит очевидные выгоды. — Это свидетельствует об институциональной зрелости, которая признает, что не все региональные механизмы требуют одинакового членства или участия во всех проблемных областях.

Трудности при реализации идеи формата и реалистичные ожидания

Формат C6 сталкивается с серьезными проблемами, которые не следует недооценивать. Физическая связь на Каспии требует значительных постоянных инвестиций в портовые сооружения, судоходные мощности и инфраструктуру перевалки. Для полного раскрытия потенциала Среднего коридора, требовалось урегулировать ряд ключевых проблем, касающиеся грузооборота и пропускной способности портов с конечной целью сокращения средней продолжительности транспортировки до 15 дней.

Согласование нормативно-правовой базы остается сложной задачей даже в высокоинтегрированных регионах.

Государствам С6 придется ориентироваться в различных правовых системах, различных уровнях цифровизации и конкурирующих национальных интересах. Упрощение процедур торговли требует не только политической воли; оно требует устойчивого технического сотрудничества и взаимной корректировки.

Более того, формат С6 существует в условиях насыщенного институционального ландшафта. Государства-участники поддерживают членство во множестве пересекающихся региональных организаций, каждая из которых имеет свои собственные секретариаты, расписание встреч на высшем уровне и планы действий. Обеспечение того, чтобы сотрудничество в рамках С6 приносило пользу, а не просто добавляло в график встречи, потребует целенаправленной расстановки приоритетов и дисциплинированного управления.

Забегая вперед: Первый саммит С6+

Первый саммит C6+ продемонстрирует, как этот формат будет функционировать на практике. Будет ли он сосредоточен в первую очередь на инфраструктуре и связуемости или будет расширен за счет более широкой экономической и политической координации? Как внешние партнеры — Европейский союз, Соединенные Штаты, Китай и другие — будут взаимодействовать с C6 в качестве институционального партнера? Будет ли формат создавать свой собственный секретариат и рабочие группы или останется консультативным механизмом?

Эти вопросы важны, потому что формат С6 появился в момент значительных изменений в евразийской геополитике.

Традиционные транзитные маршруты сталкиваются с перебоями, устойчивость цепочки поставок стала стратегическим приоритетом, а средние державы все активнее участвуют в формировании региональной архитектуры. Формат C6 может превратиться в значимую структуру управления Средним коридором, а может остаться символическим механизмом.

Многое зависит от того, вложат ли государства-участники политический капитал и административный потенциал, необходимые для воплощения деклараций в оперативное сотрудничество.

Институционализация географической реальности

Переход от C5 к C6 формализует отношения, которые уже предполагались географией, историей и экономической логикой. Интеграция Азербайджана в центральноазиатские региональные механизмы признает Транскаспийский регион как единое пространство для сотрудничества при уважении самобытности и интересов государств-участников.

Для политиков в столицах за пределами региона формат С6 сигнализирует о нескольких важных изменениях: государства Центральной Азии активно диверсифицируют свои партнерские сети, инфраструктура взаимодействия институционализируется в рамках многосторонних структур, а средние державы создают региональные механизмы управления, которые служат их коллективным интересам, не требуя внешнего спонсорства.

Успех формата С6 в конечном счете будет измеряться не заявлениями саммита, а объемами перевозок, временем транзита, гармонизацией нормативно-правовой базы и устойчивой экономической интеграцией. Институциональная архитектура уже создана.

Задача переходит к реализации, где дипломатическая добрая воля должна трансформироваться в техническое сотрудничество, где инвестиционные обязательства должны превратиться в оперативную инфраструктуру, а политические заявления должны привести к ощутимым улучшениям в области связуемости и экономических показателей.

Тем, кто следит за этим пространством, было бы полезно обратить внимание на конкретные показатели: рост объемов транскаспийских грузов, прогресс в цифровизации таможни, совместные инфраструктурные проекты и разработку стандартизированных процедур по всему региону С6.

Эти показатели покажут, представляет ли формат C6 подлинную региональную интеграцию или просто добавляет еще один уровень в уже сложный институциональный ландшафт Евразии. /// nCa, 28 ноября 2025 г.