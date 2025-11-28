РЦПДЦА созвал пятнадцатую ежегодную встречу заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии в Алматы

Пятнадцатая ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии, созванное Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА/UNRCCA), состоялась в Алматы 27–28 ноября 2025 года. В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Учитывая сохраняющуюся актуальность Афганистана для регионального мира и стабильности, в работе встречи также приняла участие Исполняющий обязанности Специального представителя Генерального секретаря по Афганистану, представлявший Миссию Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану (МООНСА/UNAMA).

В своём выступлении Специальный представитель Генерального секретаря по Центральной Азии и Глава UNRCCA г-н Каха Имнадзе отметил, что страны региона продолжают углублять сотрудничество. Он особо подчеркнул соглашение по границе, подписанное в текущем году между Кыргызстаном и Таджикистаном, которое открывает новые возможности для регионального взаимодействия. Он также подтвердил приверженность РЦПДЦА поддержке государств Центральной Азии в их усилиях по развитию превентивной дипломатии и регионального сотрудничества.

Встреча предоставила возможность для обмена мнениями по ключевым вызовам, стоящим перед Центральной Азией, и возможным путям их решения. Участники обсудили широкий круг вопросов, включая изменение климата и управление трансграничными водными ресурсами, предотвращение насильственного экстремизма и борьбу с терроризмом, а также последствия развития ситуации в Афганистане для региона. Были представлены новая Программа действий РЦПДЦА на 2026–2030 годы и новая Водная стратегия РЦПДЦА. Кроме того, участники рассмотрели, каким образом Региональный центр ООН может и далее усиливать свою поддержку превентивной дипломатии, в том числе за счёт расширения роли женщин и молодёжи в процессах принятия решений.

В рамках мероприятия РЦПДЦА провёл седьмой региональный диалог между высокопоставленными должностными лицами и молодёжью государств Центральной Азии. Участники Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА поделились своим видением регионального сотрудничества, подчеркнув приоритеты, важные для молодого поколения.

Следующая ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел состоится в Таджикистане в конце 2026 года. /// РЦПДЦА, 28 ноября 2025 г.