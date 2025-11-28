ОЭСР опубликовала доклад “Создание конкурентоспособной инвестиционной среды в Туркменистане”

ОЭСР опубликовала отчет под названием “Создание конкурентоспособной инвестиционной среды в Туркменистане”.

Ниже приводится сокращенная версия краткого содержания доклада:

Туркменистан добился значительного экономического роста с момента обретения независимости, но диверсификация по-прежнему имеет важное значение для долгосрочной устойчивости. Экономика страны в значительной степени зависит от экспорта углеводородов и сталкивается с рисками, связанными с фрагментацией глобальных цепочек создания стоимости и изменением климата. Капиталоемкий добывающий сектор создает мало рабочих мест, поэтому диверсификация в другие сектора могла бы обеспечить более производительную занятость населения.

Прогресс очевиден: активизировались усилия по вступлению в ВТО, растет активность частного сектора (о чем свидетельствуют растущий экспорт неуглеводородной продукции и создание новых предприятий), а торговые партнерства расширяются за пределы Китая, охватывая Центральную Азию и другие регионы. Проводимая государством политика импортозамещения и стимулирования экспорта позволила успешно увеличить производство удобрений, химикатов, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Привлечение прямых иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики может ускорить этот процесс при условии дальнейшего улучшения делового и инвестиционного климата.

С полным текстом доклада можно ознакомиться здесь: https://www.oecd.org/en/publications/building-a-competitive-investment-landscape-in-turkmenistan_84f62768-en.html

Недавний опрос ОЭСР, в котором приняли участие более 30 местных частных фирм, демонстрирует осторожный оптимизм. Позитивные шаги включают упрощение процедур регистрации бизнеса и уплаты налогов. Однако проблемы сохраняются: избыточная документация, ограниченная цифровизация, несоответствие квалификации, высокие затраты на Интернет и пробелы в инфраструктуре, барьеры для импортозамещения, а также фактический двойной обменный курс и ограничения на конвертируемость валют.

Чтобы закрепить недавние достижения, Туркменистану следует и далее облегчать нормативно-правовую нагрузку, расширять = доступ к Интернету, укреплять политику в области конкуренции и доступ к финансированию, внедрять профессиональное обучение под руководством частного сектора, совершенствовать цифровые таможенные и налоговые процедуры, приводить отчетность государственных предприятий в соответствие с международными стандартами, создать полностью работоспособный отдельный институт омбудсмена по коммерческим вопросам и унифицировать обменный курс.

Страна уже привлекает значительные объемы ПИИ в добывающие отрасли, но могла бы диверсифицировать источники инвестиций и секторы, создав специальное агентство по продвижению инвестиций (АПИ). АПИ – гибкий институт, чья организационная структура и иерархическое подчинение могут принимать различные формы, при условии, что полномочия Агентства позволяют ему решать задачи, определенные целевой национальной инвестиционной стратегией в соответствии с национальной экономической стратегией. Касающиеся инвестиций вопросы можно разделить на два направления: а) продвижение инвестиций, направленное на пробуждение интереса у потенциальных инвесторов, и б) содействие инвестициям – это помощь тем, кто решился инвестировать. Эффективное АПИ должно будет: предоставлять прозрачную информацию об инвестиционной среде и возможностях в стране, а также о своей собственной деятельности на основе инструментов мониторинга и оценки; устанавливать контакты с потенциальными инвесторами и служить посредником между уже состоявшимися инвесторами и правительством; предоставлять правительству собранные отклики, чтобы стимулировать изменения в политике (по мере необходимости) и обеспечивать сохранение инвестиций. Если потребуется, АПИ может брать дополнительные полномочия (например, управление продвижением экспорта), а также выполнять такие менее распространенные поручения, как ответственность за экономические зоны и государственно-частные партнерства (ГЧП). /// nCa, 28 ноября 2025 г.