Азербайджанские театральные постановки будут представлены в Туркменистане в рамках недели зарубежной классики

Азербайджанские театральные постановки будут показаны в театрах по всему Туркменистану в рамках недели зарубежных классических постановок, посвященной миру и дружественным отношениям между народами мира, сообщает посольство Азербайджана в Туркменистане.

Произведения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли также будут представлены в рамках недельной культурной программы, которая пройдет с 6 по 12 декабря 2025 года в рамках празднования 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

По распоряжению Президента Азербайджана, в Главном драматическом театре имени великого Сапармурата Туркменбаши в Ашхабаде на туркменском языке будет представлена театральная постановка оперетты Узеира Гаджибейли “Муж и жена”, которой в этом году исполняется 140 лет в Азербайджане и во всем мире. Спектакль также будет сопровождаться синхронным переводом на английский и русский языки, что обеспечит более широкую доступность для международной аудитории.

Следует отметить, что творчество Узеира Гаджибейли занимает выдающееся место в культурной жизни Туркменистана. Помимо постановки “Муж и жена”, вечная оперетта композитора “Аршин мал Алан” пользуется неизменной популярностью на различных театральных сценах Ашхабада и продолжает высоко цениться как местными зрителями, так и иностранными гостями.

Кроме того, в течение недели в Русском драматическом театре имени А.С. Пушкина в Ашхабаде традиционно будет поставлена пьеса Узеира Гаджибейли “Аршин мал Алан”.

В течение недели спектаклей туркменские зрители и зарубежные гости будут иметь возможность насладиться произведениями азербайджанских, кыргызских, грузинских, американских, российских, итальянских и французских драматургов на театральных сценах страны. ///nCa, 28 ноября 2025 г.