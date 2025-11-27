Алиев поблагодарил руководство Туркменистана за поддержку присоединения Азербайджана к формату Консультативных встреч Центральной Азии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письма Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В письмах выражается благодарность за поддержку решения о присоединении Азербайджана к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника, принятого на VII саммите в Ташкенте в 2025 году.

В послании на имя Президента Сердара Бердымухамедова Ильхам Алиев выразил уверенность, что «данное решение, которое вновь подтверждает дружественный и братский характер наших отношений, позволит укрепить сотрудничество и взаи­модействие на обширном географическом пространстве».

Глава Азербайджана подчеркнул, что итоги ташкентской встречи продемонстрировали приверженность стран региона наращиванию многостороннего партнёрства в политике, экономике, транспорте, энергетике, безопасности и гуманитарной сфере.

В письме, адресованном Гурбангулы Бердымухамедову, Алиев высоко оценил его позицию по присоединению Азербайджана к формату. «Ценю Вашу позицию о том, что присоединение Азербайджана в формат Консультативной встречи как государства с большим политическим авторитетом и экономической мощью является значимым в масштабах истории событием, которое придаст импульс повышению роли Центральноазиатского региона на глобальной арене», – пишет Президент Азербайджана.

В послании подчёркивается, что Азербайджан и страны Центральной Азии образуют единое историко-культурное и геополитическое пространство, роль которого постоянно возрастает. Президент Алиев подтвердил твёрдую приверженность дальнейшему углублению и диверсификации взаимовыгодного сотрудничества как с Туркменистаном, так и со всем регионом.

Президент Азербайджана поздравил Туркменистан с предстоящим в 2026 году председательством в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и принял приглашение на саммит следующего года, который впервые пройдёт в новом формате «Центральная Азия и Азербайджан». ///nCa, 27 ноября 2025 г.